İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı: Ekonomi tarihimizin en kötü 5 yılını yaşadık

Türkiye’nin yoksullaşma sürecine girdiğini ifade eden İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, “Türkiye’ye hukukun üstünlüğünün ve adaletin kesin giriş yaptığı bilinse, dünyada para bol, gelir” dedi.

Sözcü gazetesinden Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, Tatlıoğlu, “Tüm tarihimizi büyüme ve işsizlik verilerini mercek altına alarak inceledik. Hem de TÜİK verilerini esas alarak. Ortaya çıktı ki 1975-80 dönemi hariç tutulduğunda, geride bıraktığımız 2015-2020 dönemi, Türkiye tarihinin en kötü 5 yılı” dedi. Tatlıoğlu, son 10 yılda 'yönünü aşağı çevirmiş bir Türkiye olduğunu' belirterek ülkenin potansiyelini harcadığını ifade etti.

İyi Parti ekonomi kurmayları; İyi Parti Bursa Milletvekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, İyi Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, İyi Parti Mersin Milletvekili ve Parti içi Demokrasi ve Etik Kurulu Başkanı Zeki Hakan Sıdalı ve İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Cem Oba vizyon ve çözüm önerilerini aktardı.

Buluşmada, Türkiye'nin işsizliği değil istihdamı konuşması gerektiğini söyleyen Tatlıoğlu, “Türkiye'nin istihdamı 20 milyon seviyesinde. Bu rakamı 35 milyona getirmemiz gerekiyor. Bize göre en önemli mesele bu” dedi.

Tatlıoğlu, kişi başına milli gelirin 2012'de 12.500 dolar olduğunu, bu yıl ise 8.500 dolar olduğunu belirtti. Türkiye'nin yoksullaşma sürecinde olduğunu savunan Tatlıoğlu, “Şu an Türkiye'nin bir tane hedefi yok. Yönetilemeyen bir ekonomi var. Biz şimdi ekonomi vizyon programı hazırlıyoruz. En geç eylül ayında her alandaki önerilerimizi masaya koyacağız. Tarım sektöründen KOBİ'lere kadar pek çok alanda duvarları yıkmak gerekiyor” diye konuştu.

"Ekonominin patronu güvendir"

Prof. Tatlıoğlu ekonomi için önce hukuk gerektiğini vurguladı. Tatlıoğlu, “Ekonominin patronu güvendir. Kimin ne kazanacağına devlet karar veriyorsa orada kimse yatırım yapmaz. Serbest piyasa ekonomisini çalıştırmak zorundasınız. Hukukun üstünlüğü kalkınmanın bismillahıdır, hukuk olmadan kalkınma olmaz. Siyasal iklim değişse inanın Türkiye'nin 3 ayda havası değişir. Türkiye'ye hukukun üstünlüğünün ve adaletin kesin giriş yaptığı bilinse, dünyada para bol, gelir” yorumunu yaptı.

"Ayasofya'nın ibadete açılması önemli bir gösterge"

Bursa Milletvekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, erken seçim söylentileri ile ilgili bir soruyu, içinde bulunan belirsizlik ortamında böyle bir gelişme beklemediğini belirterek yanıtladı. Ayasofya'nın ibadete açılmasının bu noktada önemli bir gösterge olduğuna işaret etti.

Tatlıoğlu şöyle konuştu:

“Buna biz siyasi çaresizlik diyoruz. Bunun sebebi de İyi Parti. Bu tip hareketlerle sonuç alamayacağı bir kitle oluştu. Örneğin biz önerge verdik açılması konusunda, ret verdiler. CHP Türkiye'nin siyasi yapısını çok iyi biliyor, o da o tartışmayı açmadı. Millet İttifakı birbirini açığa düşürmeden bir koordinasyonla hareket ediyor. Bu, AK Parti'ye çok yanlış yaptırıyor.”

Türkiye'nin her ay rezervlerinden 5 milyar dolar azaldığını belirten İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Cem Oba, bankaların zorunlu karşılıkları dışarıda bırakıldığında 40 ila 50 milyar dolarlık rezerv kaldığını söyledi.

Oba, “Bunun gidebileceği süre maksimum 8 aydır” dedi. Türkiye'ye yabancı sermaye girişinin durduğunu vurgulayan Oba, rezervlerdeki erimenin sürdürülebilir olmadığını söyledi. İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ise Türkiye'nin en soğuk illerinde doğalgazdan ÖTV ve KDV alınmaması gerektiğini belirtti.