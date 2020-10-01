İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan Azerbaycan için 'gönüllü askerlik' dilekçesi

İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, 39 ilçede toplanan bin adet dilekçeyle Levent'teki Azerbaycan Konsolosluğu önüne gelerek, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan'a destek oldu.

Toplanan dilekçeleri partililerden alan İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Bugün, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yapmış olduğu alçakça saldırıyı kınamak, bu konudaki tepkimizi göstermek için, Azerbaycan Konsolosluğu'nda toplandık. Azerbaycan güçlü bir ülke, güçlü bir devlet. Kendi ordusuna yetecek kadar askeri de var fakat bugün, sembolik olarak birer dilekçeyle, Konsolosluğa başvuru yapıp ihtiyaç halinde bizlerin de göreve hazır olduğumuzu ileteceğiz" dedi.

Tavırlarının sembolik olduğunu ve Azerbaycan'ın gücünün yeterli olduğunu ifade eden Kavuncu, şöyle devam etti:

"Oradaki her türlü alçaklığın altından kalkacak imkana sahipler. Fakat biz, dedelerimiz Çanakkale'de birlikte nasıl mücadele verdiyse bugün de ihtiyaç halinde her türlü desteğe hazır olduğumuzu, Azerbaycan'ın yalnız olmadığını, bütün Türkiye'nin Azerbaycan'ın arkasında olduğunu bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya haykırmaya geldik. Birazdan bu desteğimizi sayın konsolosa ileteceğiz. Aynı zamanda bilgi de alacağız. Tabii şehit haberleri geliyor, bunlara çok üzülüyoruz. Şehit olan askerlerimize, sivillere baş sağlığı ve Allah'tan rahmet diliyoruz."

Buğra Kavuncu, açıklamaların ardından toplanan dilekçeleri Azerbaycan Konsolosuna teslim etti.