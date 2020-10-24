İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'dan 'Ümit Özdağ' açıklaması: Konu artık gündemimizde değil

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın kendisine FETÖ imasında bulunmasına ilişkin, "İyi Parti net bir şekilde hedefine ilerliyor. Oy oranlarını her gün yükseltiyor. Her gün demokratik anlayışını ve yaklaşımını geliştiriyor. Bundan dolayı konu artık bizim gündemimizde değil. Ben şahsıma yapılan saldırılarla ilgili Başsavcılığa gerekli başvuruyu yaptım. İl ve ilçe teşkilatlarımız da Genel Merkezimize gerekli resmi talebi yapacak. Dolayısıyla biz işimizi yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

İyi Parti Kartal İlçe Başkanlığı, partiye yeni katılan üyeler için toplu rozet ve katılım organizasyonu düzenledi. Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde düzenen organizasyona İyi Parti STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak, İyi Parti İstanbul Milletvekilleri Hayrettin Nuhoğlu, Ahmet Çelik ve İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu katıldı.

Törende bir konuşma yapan İyi Parti STK Başkanı Burak Akburak, “Hiçbir kötü niyet, hiçbir kötülük iyi şeylerin önüne geçemez. Ne olursa olsun davası olan, imanı olan hiçbir siyasi hareketi önü engellenemez. Gelecek bizim, millet bizi çağırıyor. Milletin bize ihtiyacı var. Millet hiçbir açıdan iyi yönetilmiyor. Yapamıyorlar, başaramıyorlar. Türkiye’nin yeni bir siyasi harekete ihtiyacı vardı, İyi Parti bu hareketi yerine getirdi. Özellikle İstanbul’da Millet İttifakıyla beraber belediyenin alınması bütün kapıları açtı. Burada bizzat, sizlerin huzurunda, Millet İttifakı’nın muzaffer İl Başkanı Sayın Buğra Kavuncu’yu alkışlamanızı istirham ediyorum. Hiçbir şey kolay değil; bütün yöneticilerimizi ve ilçe başkanlarımızı da alkışlıyorum. Ben son 1,5 yıldır Buğra Başkan’la birebir çalışma fırsatı yakaladım. Bu kadar yürekli insanların, ülkesine hizmet için çoluğundan çocuğundan fedakarlık yapan insanların sadece morale, desteğe ihtiyacı var. Kötülük hiçbir zaman aramızda olmayacak” dedi.

"Hep beraber İl Başkanımızla beraberiz"

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, yaptığı konuşmada, “Biliyorsunuz İstanbul İl Başkanımız, bir linç kampanyasına maruz kalmıştır. Dolayısıyla biz İstanbul teşkilatı olarak, Sayın İl Başkanımızın yanındayız. Daha önce de Sayın Genel Başkanımızla ilgili böyle bir kampanya yapılmıştı. Hatta sonrasında bir de dosya hazırlanmıştı bununla ilgili. Dolayısıyla Partimize yöneltilen ilk linç girişimi değil. Hep beraber İl Başkanımızla beraberiz” ifadelerini kullandı.

"Ana hedefimiz Sayın Genel Başkanımızı cumhurbaşkanı yapmak"

Törende bir konuşma da Buğra Kavuncu yaptı. İsmi anons edildiğinde yoğun alkış alan ve “İstanbul seninle gurur duyuyor”, “Dik dur eğilme, İstanbul seninle” tezahüratlarıyla karşılanan Kavuncu, “Kartal İlçe Başkanlığımıza bu faaliyetten dolayı teşekkür ediyorum. Bizim ne yapmak istediğimizi ne kadar doğru anladığını da göstermiş oldu. Bizim ana hedefimiz Sayın Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı yapmak. Biz bu hedefi, bu ülkeye demokrasi getirmek, bu ülkenin insanının kendine yakışır şekilde yaşamasını sağlamak için Genel Başkanımızın nezdinde ete kemiğe büründürdük. Bu hedeflere ulaşmak öyle kolay değil; bundan dolayı her ilçeye üye hedefi koyduk. Çünkü üye yapmak demek siyaset yapmak, gönüllere girmek, kendi ideallerinizi seçmene anlatmak, onun içine sindirmek demek. Bir il ve ilçe başkanlığının bundan daha önemli bir hedefi olamaz. Bugün aramıza katılacak yeni üyelere de ‘hoş geldiniz’ diyorum” dedi.

"Konu artık bizim gündemimizde değil"

Son günlerde yaşanan gelişmelere de değinen Kavuncu, “Siyasette maalesef bu tür engeller de karşınıza çıkıyor. Arkadaşlarım bazen bana diyor ki; ‘Başkan ciddi bir problem var ama sen çok rahatsın.’ Bir kere ortada ciddi bir problem ve sıkıntı yok. Konu yargıya intikal etti, biz normal gündemimize devam ediyoruz. İyi Parti net bir şekilde hedefine ilerliyor. Oy oranlarını her gün yükseltiyor. Her gün demokratik anlayışını ve yaklaşımını geliştiriyor. Bundan dolayı konu artık bizim gündemimizde değil. Ben şahsıma yapılan saldırılarla ilgili Başsavcılığa gerekli başvuruyu yaptım. İl ve ilçe teşkilatlarımız da Genel Merkezimize gerekli resmi talebi yapacak. Dolayısıyla biz işimizi yapıyoruz. Rahatlığımın bir sebebi şu; bizim abdestimizden şüphemiz yok. Diğer bir sebebi de şu; doğumumdan bu yaşıma kadar hep ortada, açık ve şeffaf oldum. Yüzlerce, binlerce arkadaşım var. Hepsi beni bilir. İş hayatım ortada, nerede ne yaptığım hepsi ortada, açık ve net. Rahatlığım bunlardan kaynaklanıyor. İftiracılarla mücadele ederken adalete sığınmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yok” ifadelerini kullandı.