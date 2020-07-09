İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'dan Akşener'in paylaştığı fotoğrafa ilişkin yorum: Büyütülecek bir konu değil

26 Temmuz’da gerçekleştirilecek İyi Parti İstanbul İl Kongresi’nde yeniden aday olan mevcut Başkan Buğra Kavuncu, İstanbul İl Kongresi’nde yeniden aday olmasının ardından parti lideri Meral Akşener'in kendisiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmasına ilişkin açıklamada bulundu. Kavuncu, Akşener'in kongre sürecinde tarafsız olmadığı yönündeki eleştirilere, "Bahsedilen fotoğrafı, Genel Başkanımız kendi tensipleri ile sosyal medya hesabında yayımladı. Birlikte çekildiğimiz bir fotoğraf üzerinden bu algının çıkarılmasını doğru bulmuyorum. Büyütülecek bir konu değil" diye yanıt verdi.

Yeni dönemde genel ve yerel seçimler için çalışmalara ağırlık vereceklerini söyleyen Kavuncu, “Önemsediğimiz üç hedefimiz var. İl ve ilçelerimizde politika üretecek komisyonlar kuracağız. 2024 yerel seçimleri için bugünden çalışmalara başlayacağız. Genel seçimlerde de Türkiye’nin ilk kadın Cumhurbaşkanını İstanbul’dan Ankara’ya göndereceğiz” dedi.

"Genel seçimlerin de 2023’e kalmadan yapılacağını düşünüyorum"

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Kavuncu bir sondaki dönem için neler yapacaklarını şöyle anlattı:

"Ekonomi ve istihdam sorununun yanı sıra Z kuşağı için özel çalışmalar ve araştırmalar yapacağız. Bunların dışında yeni dönemde önemsediğimiz ve odaklandığımız üç hedefimiz var. İl ve ilçe komisyonlarımız politika üretecek hale gelecek. 2024 yerel seçimleri için bugünden çalışmalara başlayacağız. Bu çalışmalar kapsamında her ilçe ve mahalle teşkilatımız çözüm odaklı sorunları tespit edecek. Genel seçimlerin de 2023’e kalmadan yapılacağını düşünüyorum. Bu nedenle de seçilmiş 39 ilçe yönetimimiz ve il yönetimimiz Türkiye’nin ilk kadın Cumhurbaşkanını İstanbul’dan Ankara’ya gönderecek. Üye kampanyamıza da aynı hızla devam edeceğiz.

Murat Ağırel ve Barış Pehlivan açıklaması

Cezaevinde bulunan gazeteci Murat Ağırel ve Barış Pehlivan'ın verdiği dilekçelere karşın doktor ve revire çıkarılmamasına ilişkin de konuşan Kavuncu, şunları kaydetti:

Gazeteciler zaten cezaevinde. Bu durumla ikinci bir ceza mı veriliyor? Mahkemeye hukuka saygı duyarak onların özgürlüklerine kavuşmasını bekleyeceğiz ama yandaş medyadan biri bu haberi yapsaydı ne olurdu? Bu haberi yapan başkaları da oldu. Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan kişi. Bu arkadaşlarımız yazdıkları doğrular ile birilerini rahatsız ettiler. Yoksa onlara atılı olan bu suçun bir bahane olduğu ortada. Kovid salgınının olduğu bir dönemde en temel insan haklarıyken doktorla görüştürülmüyorlar. Murat kaleminin bağımsızlığına düşkün onurlu bir arkadaşımızdır. Murat’a bizim ve Türkiye’nin ihtiyacı var. En kısa zamanda aramıza döneceklerine inanıyoruz. Umarım Murat’ın çıkışıyla birlikte sonbahar bize ilkbahar olur.