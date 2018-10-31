İyi Parti, İstanbul Havalimanı'nın adının Atatürk olması için yasa teklifi verdi

İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, partisinin İstanbul'a yapılan yeni havalimanının isminin Atatürk olması için TBMM'ye yasa teklifi verdiğini açıkladı. Paçacı yasa teklifinde bütün İyi Partili milletvekillerinin imzası olduğunu belirtti.

Paçacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni havalimanına "zafer anıtı" dediğini hatırlatarak ''İyi Parti olarak diyoruz ki zafer abidesi deyince Türk milletinin aklına 30 Ağustosta kazanılan muhteşem zafer ve onun mimarı, devletimiz ve Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk gelmektedir" dedi

Paçacı aynı zamanda dünyanın en büyüğü olduğu ifade edilen havalimanına, çağın en büyük liderinin adının yakışacağına inandıklarını belirtti.