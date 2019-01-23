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İyi Parti: İstanbul'da seçmen listelerine yönelik yaptığımız 12 bin itiraz başvurusunun 8 bini reddedildi

23 Ocak 2019 08:50

İyi Parti’nin İstanbul’da seçmen listelerine yönelik itirazlarının büyük bölümü reddedildi.

 

 

Yeniçağ'ın haberine göre İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, toplam 12 bin 362 itirazda bulunduklarını bunların 8 bin 681'inin reddedildiğini söyledi. Kabul edilen itiraz sayısı ise 3 bin 217.

En çok itirazın yapıldığı ilçe 3 bin 342'yle Kağıthane olurken, onu 2 bin 832'yle Üsküdar, bin 500'le Bağcılar takip etti. İtirazlar en çok Üsküdar, Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'da kabul edildi.

 

Kavuncu, itirazlarının gerekçesi olarak bir dairede onlarca seçmen bulunmasını gösterirken, itirazlara yönelik seçim kurullarının retlerini "İlçe seçim kurulları bu haklı şikâyetlerin büyük bir kısmını hiçbir makul gerekçe göstermeden reddetmiştir" diye eleştirdi.

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