İyi Parti İstanbul'da kampa giriyor

İyi Parti ekonomi alanındaki projelerini değerlendirmek amacıyla yarın İstanbul'da kampa girecek.

İyi Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında İstanbul'da yarın başlayacak ve iki gün sürecek kampa, Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri ile milletvekilleri katılacak. Kampta, partinin ekonomi kurmaylarınca hazırlanan sanayi, tarım, turizm ile teknoloji alanındaki sorunlar ve çözüm önerilerinin yer aldığı projeler gözden geçirilecek. Bu projeler, ayrıca sahada vatandaşa anlatılması için Başkanlık Divanı ve GİK üyeleri ile milletvekillerine aktarılacak.

Kampta, son şekli verilecek projelerin sunumu, İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ile Grup Başkanvekili Erhan Usta tarafından yapılacak.

İyi Parti, ayrıca mart ayı içinde düzenlenecek kampla projeleri saha çalışmaları çerçevesinde il ve ilçe başkanlarıyla da paylaşacak. (AA)