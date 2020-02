İYİ Parti ile zabıtalar arasında stant gerginliği

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- İYİ Parti Manisa 3\'üncü Sıra Milletvekili Adayı Hasan Eryılmaz\'ın, Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nın karşısında kiralayarak kurduğu seçim standında Şehzadeler Belediyesi\'ne bağlı zabıta ekipleri ile İYİ Partililer arasında arbede çıktı. Yaşanan gerginliğe çevik kuvvet polisleri müdahale ederken, Eryılmaz standı, Yüksek Seçim Kurulu\'nun 332. Karar numaralı maddesine göre açtıklarını Şehzadeler Belediyesi\'nin kanunsuz iş yapmak istediğini dile getirdi.

İYİ Partililer ile Şehzadeler Belediyesi\'ne bağlı zabıta ekipleri arasında akşam saatlerinde gergin anlar yaşandı. İYİ Parti Manisa 3\'üncü Sıra Milletvekili Adayı Hasan Eryılmaz\'ın Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nın karısındaki özel mülkiyete kirasını vererek kurduğu üstü kapalı stand, Şehzadeler Belediyesi zabıta ekipleri tarafından İmar Kanunu\'na göre kaçak yapı olduğu gerekçesiyle kaldırılmak istendi. Standın kaldırılmasına engel olmak isteyen İYİ Partililer ve zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı. Şehzadeler Belediyesi\'ne bağlı bir zabıta memurunun elinde bıçakla standın iplerini kesmek istemesi gerginliği daha artırdı. Zabıta memuru ile İYİ Parti üyesi Aşkın Bulut arasında yaşanan tartışma partili üyelerin cep telefonu kameralarıyla an ve an kaydedildi.

KÜFÜR EDEN ZABITA GÖREVLİSİNİ ARKADAŞLARI UZAKLAŞTIRDI

Kameralarda partili üyeye küfür ettiği gözlenen zabıta memuru başka zabıta memuru arkadaşları tarafından uzaklaştırıldı. Olayı duyan İYİ Parti Manisa Milletvekili Adayı Hasan Eryılmaz standa gelerek bir taraftan yaşanan erginliği yatıştırmaya çalışırken, bir taraftan da zabıta ekiplerine yaptıkları işin yasal olmadığını ifade etti. Yaşanan gerginlik, çevik kuvvet polislerinin olay yerine gelip araya girmesiyle yatıştı. Zabıta ekipleri standı sökmeden olay yerinden ayrılırken, partili üyeler stantta nöbet tutmaya başladı.

Bu arada partili üye Aşkın Bulut,kendisine küfür ettiği ve bıçakla saldırdığı iddiasıyla Şehit Öztürk Polis Merkezi\'ne giderek zabıta memurundan şikayetçi oldu.

\"ŞEHZADELER BELEDİYESİ\'NİN YAPTIĞI İŞ KANUNSUZDUR\"

İYİ Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Avukat Güldane Dörtbudak yaptığı açıklamada, \"Bir hafta önce hem özel mülk olan, hem de kirası ödenmiş olan yere 4 tarafı açık bir şekilde kurulan çadırımıza karşı AK Partili Şehzadeler Belediyesi gelip hukuksuzca saldırdı. Burayı yıkacağız dediler, vinçlerini getirdiler. Zabıtaları buraya yığdılar. Ardından da yıkmak istediler. Bu standla ilgili Yüksek Seçim Kurulu\'na itiraz yapılması gerekiyor. Şehzadeler Belediyesi\'nin yaptığı iş tamamen kanunsuzdur\" dedi.

İlçe Başkanı Dörtbudak ayrıca, bıçakla saldırıda bulunduğu iddiasıyla zabıta memuru hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını da ifade etti.

\'BELEDİYE BAŞKANI ÇELİK GEREĞİNİ YAPSIN\'

İYİ Parti Manisa Milletvekili Adayı Hasan Eryılmaz ise yaşanan gerginlikle ilgili yaptığı açıklamada, kendisinin Manisa Valiliği\'nden gereken izinleri alarak standı kurduklarını ve standın YSK\'nın 332. maddesine göre kurulduğunu ifade etti. Milletvekili adayı Yılmaz yaptığı açıklamada, \"YSK\'nın 332. maddesinde her şey belli. Mevcut iktidar bu mübarek Ramazan gününde de adaletten yoksundur. Burası sahibinden kiralık. Parasını da peşin verdik. Fakat gelinen noktada Şehzadeler Belediyesi Zabıta ekipleri, Şehzadeler şehri Manisa\'yı utandıracak şekilde burayı kaçak yapı gibi göstermek istedi. Burasının herhangi bir sabit yeri yok. Yüksek Seçim Kurulu\'nun maddesine uyuyoruz. Ne yaya, ne de taşıt trafiğini engellemiyoruz. Kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Buna bile izin vermemeye çalışıyorlar. Zabıta arkadaşlarımız devlet memuru. Biz onların hepsini seviyoruz ama bazı arkadaşlarımıza karşı bıçaklı saldırı girişiminde bulundular. Bunlarla ilgili elimizde görüntüler var. Bununla ilgili adalete ve Sayın Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik\'e bildirimde bulunuyoruz. Gereğini yaparlar inşallah\" diye konuştu.

İYİ Partililer açıklamaların ardından stant önünde nöbet tutmaya başladı.

