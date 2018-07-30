İyi Parti ile MHP arasında “Liderimiz Devlet Bahçeli” gafı polemiği sürüyor: Muhatabımız değil, ciddiye almayın

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, cumartesi günü, Genel Başkan Meral Akşener’in evinin önünde yaptığı, “Liderimiz Devlet Bahçeli” gafına ilişkin "Oradaki kitle kimi yuhaladı? MHP Lideri Bahçeli’yi mi yoksa Koray Aydın’ın gafını mı? Bu soruların cevabı verilmelidir" diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a yanıt verdi. Koray Aydın, "Geride kaldı. Semih Yalçın cevap vereceğimiz bir muhatabımız değil. Onun işi gücü yok. Çok ciddiye almıyoruz. Siz de ciddiye almayın. Pek ciddiye almış bir haliniz var. Onun görevi mikserlik. Ona böyle bir görev yüklenmiş. Ciddiye almayın" dedi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın, "Liderimiz Devlet Bahçeli" gafına tepki göstermişti. Yalçın, "Oradaki kitle kimi yuhaladı? MHP Lideri Bahçeli’yi mi yoksa Koray Aydın’ın gafını mı? Bu soruların cevabı verilmelidir" demişti.

Aydın hemen düzeltti ama...

Meral Akşener’in görevini bırakacağını açıklayarak İyi Parti’yi seçimli kurultaya götürme kararından sonra partililer eylem başlatmıştı. İyi Parti yöneticileri de önceki gün Akşener’i Üsküdar’daki evinde ziyaret etmişti. Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, çıkışta partililere Akşener’in pazartesi günü genel merkezde görevinin başında olacağını duyurmuştu. Aydın, konuşması sırasında, “Liderimiz Devlet Bahçeli” deyince partililerden yuhalama sesleri yükselmiş, bunun üzerine “Liderimiz Meral Akşener” diye düzeltme yaptıktan hemen sonra konuşmasına devam etmişti.