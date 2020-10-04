İyi Parti ilçe başkanlığındaki Atatürk fotoğrafına saldırı: Sprey boyayla yüzünü boyadılar

Çankırı'nın Orta ilçesinde İyi Parti İlçe Başkanlığı’nın camında bulunan Atatürk’ün fotoğrafını hedef alan şahıslar, sprey boyayla yüz kısmını boyadılar. Yaşanan çirkin saldırının ardından harekete geçen İyi Partililer, emniyete giderek olayı gerçekleştiren şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yaşanan çirkin saldırıyı SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz sosyal medya hesabından duyurdu. Saymaz paylaşımında, “Çankırı'nın Orta ilçesindeki İyi Parti ilçe başkanlığının kapısındaki Atatürk fotoğrafının yüz kısmı sprey boyayla kapatılmış. İyi Partililer saldırıyı yapan soytarı hakkında suç duyurusunda bulundu” ifadelerini kullandı.

Açıklama geldi: Sorumlular hesap verecek

Çirkin saldırıyı kınayan İyi Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Dünya tarihine damga vurmuş olan Cumhuriyetimizin kurucusu ve banisi büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına ve şanlı tarihimize yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. Bu gibi eylemler alçak saldırılar olduğu gibi, vatana ihanet ve ülkenin kutuplaştırıcı siyasetinin bir vesikasıdır. Bu nefret dolu ve düşmanca saldırılarla Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine gölge düşürülmeyeceği muhakkaktır.

Konusu suç teşkil eden bu eylemlerin sorumlularının yetkili merciler önünde ivedilikle hesap vereceğine inancımız tamdır. Biz Türk gençliği olarak milli değerlerimize zarar veren kişilerin hukuk önünde ivedilikle hesap vermeleri için olayın takipçisi olacağımızı siz değerli kamuoyuyla paylaşırız."

“Partimizi yetkili kurulları konuyla ilgileniyor""

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, ise şu ifadeleri kullandı;

"İYİ Parti Çankırı Orta İlçe Başkanlığımızın dış giydirmesinde yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk resmine yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Atatürk'ün resmine dahi tahammül edemeyen karanlık zihinlerle mücadele etmek İYİ Parti'nin her birimizin öncelikli görevidir.

Partimizin yetkili kurulları konuyla ilgilenmektedir. İl Başkanımız Aydın Akbaş ve ilçe başkanımız Hasan Canbaz'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Adı Türk tarihine altın harflerle yazılmış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası karşısında saygılarımı sunuyorum."