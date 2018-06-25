İyi Parti İlçe Başkanı'nın kardeşi, abisinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Erzurum'da dün kan davası nedeniyle iki ailenin fertleri arasında oy kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde çıkan silahlı çatışmada ölen İyi Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz, ağabeyinin cenazesini almak için İstanbul'dan Erzurum'a giderken dinlenme tesisinde silahla vurularak öldürüldü.

DHA'nın aktardığı habere göre olay, sabah saatlerinde Erzincan-Refahiye yolunda bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Erzurum'un Karaçoban ilçesinde, kan davası nedeniyle iki ailenin fertleri arasında dün çıkan silahlı çatışmada ölen İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz, ağabeyinin cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan almak üzere İstanbul'dan yola çıktı.

​Erzurum'a gitmek üzere yolda olan Durmaz, Erzincan'daki dinlenme tesisine geldiği sırada silahla vurularak, öldürüldü. Olayda F.Y. isimli bir kişi de ağır yaralandı. Olayın faili olduğu belirtilen Y.Y. ise silahıyla birlikte jandarma tarafından yakalandı.

Erzincan Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dün Erzurum ili Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi'nde seçim alanında kan davası nedeniyle meydana gelen ve iki aileden 1'er kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı olayın devamı niteliğinde olduğu değerlendirilmekte olup olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Ne olmuştu?

Erzurum'un Karaçoban ilçesi Kopal mahallesinde dün öğleden sonra, aralarında kan davası bulunan Durmaz ve Yazan ailelerinin fertleri, oy kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı çıtışmaya dönüştü. Okulda ve bahçesinde büyük panik yaşanırken, ortalık savaş alanına döndü.