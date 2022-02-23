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İyi Parti ilçe başkanını öldüren zanlı ve babası tutuklandı

Zanlı suçunu itiraf etti

23 Şubat 2022 07:14

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İyi Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'in bıçaklanarak öldürülmesi olayının faili ile babası çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 53 yaşındaki Sönmez ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.C.K. (19), ilçenin 4 Eylül Mahallesi'nde bir parkta henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Sönmez'i bıçakla yaraladığı öne sürülen M.C.K, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırılan Sönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, katil zanlısı ile baba E.K ve annesi H.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan olayı gerçekleştirdiği iddia edilen M.C.K. ile baba E.K. tutuklandı, anne H.K. ise serbest bırakıldı.

iyi partimustafa sönmez
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