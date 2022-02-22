İyi Parti ilçe başkanı bıçaklanarak öldürüldü

Kütahya'nın Simav ilçesinde kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, İyi Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kişilerin "alacak verecek" meselesi yüzünden "aralarında husumet bulunduğu" ileri sürüldü.



Suç aleti bıçak olay yeri yakınında ele geçirilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.C.K.'yi Asayiş Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma sonucu Uşak’ta yakalayarak gözaltına aldı. M.C.K.'nın ilk sorgusunda olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf ettiği belirtildi.

Zanlı M.C.K. ile iki şüphelinin sorgulaması sürüyor.