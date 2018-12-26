İyi Parti: Hükümet, YSK'nın seçim yasağı kararına karşılık, üyelerin görev sürelerini uzatmayı teklif ediyor

İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, 2019 yerel seçimleri öncesi Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasaklarına uyması gereken makamlar arasına Cumhurbaşkanını da koymamasını eleştirdi.

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AKP'nin YSK üyelerinin görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin teklifine tepki gösteren Paçacı, hükümete "elini seçim yargısının üzerinden çekmesi" çağrısında bulundu.

Paçacı'nın açıklamaları şöyle:

"Yeni sistemde yürütmenin başı Cumhurbaşkanıdır ve asıl olan, idarenin kararlarının yargı denetimine tabi olmasıdır. YSK'nın ne hukukun genel ilkelerine, ne de etik değerlere uymayan bu kararına karşılık, diyet borcu olsa gerek, bugün de hükümet YSK üyelerinin görev süresinin 1 yıl uzatılması teklifi ile geliyor.

"6 YSK üyesinin görev süresi 23 Ocak 2019’da sona eriyor. Yargıtay ve Danıştay’da seçimlerin düzen içinde yapılmasını sağlayacak başka yargıçlar yok mudur?' Yüksek Seçim Kurulu iktidarın emrinde bir kurum değildir."

AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel ise, yaptığı açıklamada Tayyip Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanı" sıfatıyla devletin başı olduğunu, bu nedenle seçim yasaklarından muaf tutulduğunu söylemişti.

Ne olmuştu?

YSK, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili çalışmalarını sürdürürken, seçim yasaklarına ilişkin genelgeyi hazırladı. Bu aşamada İyi Parti, bakanlar ve milletvekilleri ile birlikte Erdoğan’ın da seçim yasakları kapsamına alınması isteminde bulundu. Ancak YSK, anayasa gereği cumhurbaşkanının ‘devletin başı’ olduğu ve seçim yasaklarının cumhurbaşkanına uygulanamayacağı gerekçesiyle İyi Parti’nin başvurusunu reddetti.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Yasası, oy verme gününden önceki son 10 günü kapsayan dönemde “Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri”, makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsisli uçak, helikopter dahil her türlü aracın kullanılmasını yasaklıyor.

Yasada geçen “başbakan” ifadesi, uyum yasası düzenlenmediği için çıkarılamadı. YSK’nin, seçim yasaklarıyla ilgili genelgede yeni sisteme geçilmesi nedeniyle bakanlar ve milletvekilleri yönünden bu yasağın uygulanması yönünde karar verdiği öğrenildi. 16 Nisan referandumundan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden AKP Genel Başkanı olmasının ardından yapılan 24 Haziran seçimlerinde “partili Cumhurbaşkanı” olarak yasak kapsamı dışında tutulmuştu.