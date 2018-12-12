İyi Parti heyeti, CHP Genel Merkezi'nde

İyi Parti'den genel başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu heyet, yerel seçim ittifak görüşmeleri için CHP Genel Merkezi´ne gitti.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve Genel Sekreter Cihan Paçacı'nın da aralarında bulunduğu heyet, seçim ittifak görüşmeleri için CHP Genel Merkezi´ne gitti. İki parti arasında, ittifak çalışmalarıyla ilgili son aşamaların bugünkü görüşmede netleşeceği belirtildi.

İyi Parti Genel Başkan yardımcısı Koray Aydın yaptığı açıklamada, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Merkezi'ne giderek Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak görüşmelerindeki pürüzlerin giderilmesi için bir araya geleceklerini söyledi.