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İYİ Parti heyeti, CHP Genel Merkezi'nde

İYİ Parti'den genel başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu heyet, yerel seçim ittifak görüşmeleri için CHP Genel Merkezi’ne gitti

12 Aralık 2018 18:30

İYİ Parti\'den genel başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu heyet, yerel seçim ittifak görüşmeleri için CHP Genel Merkezi’ne gitti. 

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve Genel Sekreter Cihan Paçacı\'nın da aralarında bulunduğu heyet, seçim ittifak görüşmeleri için CHP Genel Merkezi’ne gitti. İki parti arasında, ittifak çalışmalarıyla ilgili son aşamaların bugünkü görüşmede netleşeceği belirtildi.

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-CHP Genel Merkezi’ne giriş çıkışlardan genel ve detaylar 

ANKARA, (DHA)-

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