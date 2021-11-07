İyi Parti gübre zammını Meclis'e taşıyor: Türk çiftçisi bu iktidara mecbur değildir

İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, gübreye yapılan zamları TBMM gündemine taşıdı. Ataş, "Bir buçuk yılda neredeyse yüzde 400 zamlanan gübreye verilen bu destek artışı kabul edilemez. Türk çiftçisi bu iktidara mecbur değildir, ilk sandıkta gereğini de yapacaktır" dedi.

İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, gübre zamlarını TBMM gündemine taşıdığını yazılı açıklama ile duyurdu. "AKP’nin politikalarıyla tarımı bitirmek için uğraştığını, desteklerin yetersiz kaldığını" belirten Ataş, "Bir buçuk yılda neredeyse yüzde 400 zamlanan gübreye verilen bu destek artışı kabul edilemez. Türk tarımını bitirmek için uğraşan iktidar bir an önce gübre fiyatlarına müdahale etmeli, çiftçilerimize verdiği gübre desteğini artırmalıdır" dedi. Ataş’ın açıklaması şöyle:

"Tarım ve Orman Bakanı Sayın Pakdemirli 1 Kasım tarihinde gübre desteğini artırdıklarını beyan etti. Buna göre, Bakanlık, 2021’de gübre desteğini ton başına 16 TL’den 20 TL’ye, 2022 üretim yılı için ise 32 TL’ye çıkardı. Son on altı ayda tam 31 kez zam yiyen DAP gübre 2.200 TL’den 8.000 TL’ye; üre gübre 1.800 TL’den 9.500 TL’ye; can gübre 1.000 TL’den 5.000 TL’ye çıktı. Türk çiftçisi bu iktidara mecbur değildir, ilk sandıkta gereğini de yapacaktır. " (ANKA)