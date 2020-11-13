İyi Parti Genel Sekreteri Poyraz: Ümit Özdağ'ın yaptığı açıklamalarla partimize değil ama kendisine verdiği zararı üzülerek seyrediyorum

İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın AKP'li yetkililerle ortak anayasa taslağı üzerinde çalıştıkları iddiasına ilişkin olarak, "Ümit Özdağ'ın yaptığı açıklamalarla partimize değil ama kendisine verdiği zararı üzülerek seyrediyorum" yorumunu yaptı.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuşan Poyraz, Özdağ’ın yalan söylediğini belirtti. Poyraz, “Sayın Özdağ’ın bir süredir yapmış olduğu açıklamalar sahip olduğu kariyer ve tecrübesi ile örtüşmemektedir. Kendisinden hiç beklenmeyecek bu sıra dışı tutum ve davranışlarını kararlı bir şekilde sergilemesi, kişisel bir sorunu olduğunu gösteriyor. Yaptığı açıklamalarla ilgili partimize değil ama kendisine verdiği zararı üzülerek seyrediyorum” dedi. Ne AK Parti ile ne de Ömer Çelik ile herhangi bir görüşmelerinin olmadığının altını çizen Poyraz, kısa zaman içinde iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye ilişkin bir lansman yapacaklarını da açıkladı.