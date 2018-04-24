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İyi Parti Genel İdare Kurulu, Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı için karar aldı

Kararı İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, Twitter hesabından duyurdu

24 Nisan 2018 19:07

İyi Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Meral Akşener’in 24 Haziran'da yapılacak erken seçimde cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi için karar aldı. Kararı İyi  Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, Twitter hesabından duyurdu.

Türkkan, “Bugün saat 13.00’de toplanan partimiz Genel İdare Kurulu, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’i Cumhurbaşkanı adayı gösterme kararı aldı" dedi. 

İyi Parti, dün yaptığı yazılı açıklamada partinin, cumhurbaşkanı adayının Genel Başkanı Meral Akşener olduğunu duyurmuştu. 1 Nisan'da yaptıkları açıklama hatırlatılarak "Sayın Meral Akşener her durumda Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Milletimiz bizden bunu açık ve net olarak beklemektedir. Bu yol nereye kadar giderse, oraya kadar gitmekte kararlıyız" denildi.

TIKLAYIN - İyi Parti: Meral Akşener her durumda cumhurbaşkanı adayı olacak

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