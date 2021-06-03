İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nazım Hikmet'i andı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk şiirinin evrensel ismi Nazım Hikmet Ran'ı 58. ölüm yıl dönümünde Twitter hesabından bir paylaşımla andı.

"Daha son sözü söylemedi hayat. Belki yarınlar, mutlu sonlar var.” Akşener’in paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"‘Daha son sözü söylemedi hayat. Belki yarınlar, mutlu sonlar var.' Türk edebiyatımızın değerli isimlerinden, Memleket şairimiz #NazımHikmet’i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum."

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