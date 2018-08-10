İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Ülkemiz ve milletimiz adına Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanındayız

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Lirası'nın ABD Doları karşısındaki değer kaybına dair olarak, "Ülkemiz ve milletimiz adına Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanındayız" açıklamasında bulundu. İyi Parti de resmi Twitter hesabından hükümete toplantı çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'ekonomi kurmaylarından kurtulması' çağrısında bulunan Akşener, "Türkiye Cumhuriyeti, aile şirketiniz değil" dedi. İyi Parti'nin İl Başkanları toplantısı sonrasında gündemi değerlendiren Meral Akşener, ekonomiyle ilgili şöyle konuştu:

"Ekonomide ve dövizde tam anlamıyla bir patlama yaşanmıştır. Hepimiz aynı gemideyiz geminin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dünü ve bugünü yarın konuşmak üzere sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyoruz; gelin etrafınızı saran sizi sürekli yanıltan o ekonomi kurmaylarından bir an evvel kurtulun. Türkiye Cumhuriyeti, aile şirketiniz değil. Ekonomik tabloyu bozarken yalnızdınız çözüm için birlikte hareket etmeye hazırız. Bugün için ülkemiz ve milletimiz adına Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanındayız. Merkez Bankası'na müdahale etmekten vazgeçin"

İyi Parti'den hükümete çağrı

İyi Parti'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Lirası'nın değer kaybına sebep olan kararlar alınırken birlikte değildik ama çözüm için bir araya gelebiliriz. Hükümetten, siyasi partilerin ekonomi kurmayları ile geniş katılımlı bir toplantı talep ediyoruz" dendi.