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İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Erdoğan, Hamas yolunda gidiyor

"Milli yerli ittifak kurduk deyip, insanları gayri milli, küreselci, hain, PKK'lı diye itham etmekten vazgeç"

25 Şubat 2018 00:05

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bordo bereli kıyafeti giyen küçük kıza söylediği 'Şehit olursa bayrağı da örtecekler, her şeye hazır, değil mi?' sözlerine ilişkin "Hamas yolunda gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.

TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'na destek vermek için Hatay'da giden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İskenderun İlçe Teşkilatı'nın açılışını gerçekleştirdi. Burada partililere seslenen Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.  Akşener, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş İl Kongresi'nde sayın Erdoğan'a 5 yaşındaki bir kız çocuğu, bordo bereli, kamuflaj asker kıyafetiyle gelmiş ve o kız çocuğuna sayın Erdoğan diyor ki 'İnşallah şehit olacak, şehit olduğu zaman da, cebindeki Türk bayrağı üstüne örtülecek.' Hamas yolunda gidiyor. Ben size söyleyeyim, sayın Erdoğan’a sesleniyorum, bir, gevezeliği bırak. İki, ciddi devlet adamlığını üzerine giyin. Üç dış politikada zikzak yapmayı bırak. Rıza Zarrab için bu ülkeyi kurban ettin, artık bu işten vazgeç. Beş, senin geleceğin Türkiye’nin geleceği değil. Senin bekan Türkiye’nin bekası değil. İkisini birbirinin üstüne koyup, Türkiye’yi ateşe atmaktan vazgeç. Milli yerli ittifak kurduk deyip, insanları gayri milli, küreselci, hain, PKK’lı diye itham etmekten vazgeç. Valla öyle cevap alırsınız ki bir hafta ağzınızı açamazsınız. 2010'da şu meşhur referandumda kiminle ittifak yaptın kardeşim? FETÖ’yle yaptın. Hangi ittifakı kurdun? Çukur ittifakını kurdun. Soruları çaldırdın, askeriyenin belini kırdın. Bir Genelkurmay Başkanını terörist diye tutukladın. O davanın savcısı oldun, iş sana geldiği zaman milletim de Allah’ım beni affetsin. Millet olarak biz affetmiyoruz." (DHA)
 

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