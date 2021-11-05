İyi Parti Genel Başkanı Akşener'e Bingöl ziyaretinde tepki: Bir de gelmiş oy istiyorsun

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl ziyaretinde bir kişi tarafından protesto edildi. "Bir de gelmiş Bingöl'e oy istiyorsun" diye bağırdığı duyulan kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bingöl gezisinde bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim otobüsünden indiği sırada bir seçmen tarafından protesto edildi.

Bingöl Sürmanşet gazetesinde yayınlanan görüntülerde, "Bir de gelmiş Bingöl'e oy istiyorsun" diye bağırdığı duyulan kişinin tepkisinin nedeni öğrenilemedi.

Tepki gösteren kişinin alandan uzaklaştırılmasının ardından gözaltına alındığı belirtildi.

Olayın sona ermesinin ardından Akşener'in gezisi esnaf ziyaretleri ile devam etti.