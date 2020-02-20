İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Damat Bey'in trolleri devreye girdi, Trabzonspor'un mücadelesinin üzerine gölge düşürmeyin

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzonspor'la ilgili sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, "Trabzonsporun haklı mücadelesinin üzerine gölge düşürmeyin" dedi.

Akşener, Edirne İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener bir gazetecinin, "Trabzonspor’la ilgili yaptığınız son açıklama özellikle spor camiasında farklı bir tartışma yarattı bu konuya yorumunuz nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

“Spor Türkiye’de önemli bir şey. Benim konuşmam yeniden okunup dinlendiği zaman ne dediğim ortaya çıkar. Hangi takım olursa olsun oraya siyasetçilerin elinin, olumlu olumsuz ellememesi gerektiğini söyledim. Sporu siyasetin müdahalesinden uzak tutmanın doğru olduğunu söyledim.

Trabzonsporun gayretlerini, mücadelesini bir tartışma konusu yapmayın. Yıllardır mücadele eden bir takımın kendi gayret ve mücadelesine gölge düşürmeyin dedim. Trabzonlular da Trabzonspor da benim bu dediğimi çok iyi anladılar. Ama ilginç bir şey oldu Damat Bey'in trolleri devreye girdi, konuyu sulandırmaya kalkıştılar ama benim söylediğim açıktır; spora hiçbir siyasetçi ben dahil karışmayın, taraftarları birbirinin karşısına dikmeyin. Orada insanlar sporun mutluluğu içerisinde biraz rahatlıyor, bu mutluluğu ortadan kaldırmayın. Trabzonsporun haklı mücadelesinin üzerine gölge düşürmeyin.”