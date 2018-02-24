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İyi Parti Genel Başkanı Akşener, AKP-MHP ittifakının nedenini açıkladı

"Birisi sandalyesini kurtarmak için öbürü tek adamlıkta işlediği her türlü cürmü kurtarmak için anlaşmış"

24 Şubat 2018 17:59

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il başkanlığı binasının açılışı için gittiği Hatay'da AKP ve MHP arasında kurulan ittifakı değerlendirdi. İyi Parti kurulunca AKP-MHP ittifakının gerçekleştiğini ileri süren Akşener, "25 Ekim'de partimiz kuruldu, korku bir duman gibi dağları sardı, bir baktık saray koalisyonu ortaya çıkmış" dedi.

Merkez Antakya İlçesi'nde İyi Parti Hatay İl Başkanlığı binasının açılışında konuşan Meral Akşener, AKP ile MHP arasındaki ittifakı değerlendirdi. Akşener, "25 Ekim'de partimiz kuruldu, korku bir duman gibi dağları sardı, bir baktık saray koalisyonu ortaya çıkmış; birisi sandalyesini kurtarmak için öbürü tek adamlıkta işlediği her türlü cürmü kurtarmak için anlaşmışlar. Kararlar alındı, 'İYİ Parti'ye televizyonları kapatın, gazeteleri kapatın, bütün görünme alanlarını kapatın, zorluk çıkarın, kimseler görmesin' denildi. Onun için önce size sonra Allah'a sırtımızı dayadık ve gezmeye başladık. Bugün itibarıyla 43 ile gitmişiz, 37 ilimizin il teşkilatlarını açmışız. Kurmaz dediler kurduk, yapamaz dediler yaptık, şimdi de diyorlar ki başaramaz, buradan iddia ediyorum başaracağız. Ağabeyler anlaşmıştı, dediler ki her şey yolunda, ağabeyler kendi seçtikleri rakipleriyle kum havuzunda oynamaya alıştılar ama İyi Parti ortaya çıktı, seçilmiş rekabetin bütün kurlarını bozdu" diye konuştu. (DHA)

 

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İyi PartiMeral AkşenerAKP MHP ittifakı

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