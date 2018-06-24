İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'a saldırı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın İstanbul Kağıthane'deki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda AKP'lilerin saldırısına uğradığı belirtildi. İyi Parti üyesi 2 kişinin yaralandığı olayda 6 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi

İddiaya göre, İstanbul Kağıthane'deki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda İyi Parti üyesi bir yurttaşın kullandığı oyun 'usulüne uygun olmadığı' gerekçesiyle sandık başkanı tarafından sayılmayacağı bildirildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İhbar üzerine olayın yaşandığı sandığa gelen Özdağ ile beraberindekilere AKP üyeleri saldırıda bulundu. Özdağ'ın saldırı sırasında okulun içinde bir sınıfa alındı, kapıda korumalar bekledi.

İyi Parti üyesi iki kişi saldırıda yaralanırken, saldırgan gruptan 6 şüpheli gözaltına alındı.