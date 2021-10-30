İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem: Cumhurbaşkanının tek dönem seçilmesi ve seçildikten sonra aktif siyasete dönmemesine karar verildi

6 partinin temsilcilerinden oluşan "Güçlendirilmiş Parlamenter Rejim" komisyonunda İyi Parti’yi temsil eden Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, söz konusu çalışmaların detaylarına ilişkin konuştu. “Hükûmetin gensoru ile düşmesi siyasi istikrarsızlık yaşanmasının önünü kapattık”, "Cumhurbaşkanın tek dönem seçilmesi ve seçildikten sonra aktif siyasete dönmemesine karar verildi”, "Seçim barajı Yüzde 5'i geçmeyecek. Seçim barajı temsilde adaleti sağlayacak şekilde tesis edilecek”, "Anayasa Mahkemesi kesinlikle kapatılmayacak. Son derece sağlıklı bir şekilde yerinde duracak” detaylarını aktardı.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu’nun sorularını yanıtlayan Erdem’in açıklamaları şöyle:

-"Çalışmalar ne durumda?"

"6 parti olarak Meclis'in denetim yetkisi üzerine konuştuk. Hem sözlü hem de yazılı denetim hakkını görüştük. Gensoru hakkı üzerine görüştük. Gensoru ile hükümeti değiştirme hakkını Bakanlar Kurulu için getirdik. Başbakan veya hükümete gensoru verilmesi halinde de bunun yapıcı güven oylaması yani yıkmada birleşenlerin yapmada da birleşmesi gerektiğine karar verdik. Bu hükümeti yıkarken alternatif hükümetin de aynı anda Cumhurbaşkanına sunulması ve yeni hükümeti kurma yetkisinin verilmesine karar verdik."

- En fazla eleştirilen konu Türkiye'de istikrarsız bir siyasi yaşamdı. Buna önlem mi getirdiniz?

"Evet, aynen budur. Hükümetin gensoru ile düşmesi siyasi istikrarsızlık yaşanmasının önünü kapattık. Yenisini kuramayan eskisini de yıkamayacak."

- Cumhurbaşkanı nasıl tanımlanacak?

"Cumhurbaşkanın tek dönem seçilmesi ve seçildikten sonra aktif siyasete dönmemesine karar verildi. Ayrıca devleti ve milleti temsil edecek bir kişi olacak icranın başında olmayacak. Dolayısı ile tarafsız olacak, partisiz olacak. Bu konularda mutabık kaldık."

- Seçim Barajı ve sistemi nasıl olacak?

"Seçim barajı Yüzde 5'i geçmeyecek. Seçim barajı temsilde adaleti sağlayacak şekilde tesis edilecek. Nispi seçim yapılacak dolayısı ile daraltılmış veya darlaştırılmış seçim sistemleri olmayacak."

- Anayasa Mahkemesi kapatılacak mı? Yargıda reform nasıl olacak?

"Anayasa Mahkemesi kesinlikle kapatılmayacak. Son derece sağlıklı bir şekilde yerinde duracak. Fakat daha biz yargıya gelmedik. Şu anda yürütmeye geçtik. Anayasada olduğu gibi yasama, yürütme ve yargı olarak ilerliyoruz. Yasama bitti. Şu anda yürütmedeyiz. Bu hafta yürütmede Cumhurbaşkanlığı çalışmasını yaptık."

-Tek Adam Rejiminde yaşanan sorunları değerlendiriyor musunuz?

"Son derece uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. 6 partinin bir araya gelerek bu çalışmayı yapması Türkiye'nin Tek Adam Rejiminden daha büyük olduğunu bizlere gösteriyor. Çünkü cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi şu anki bütün krizlerin ve yönetilememenin en büyük nedenidir... Büyükelçiler krizi dâhil tüm krizlerin nedeni bu tek adam sistemi, tüm yetkilerin tek bir adamda toplanmasıdır... Farklı görüşteki siyasi partiler bir araya gelerek Anayasayı yeniden düzenlenmesi konusunda bu ortak çalışmayı uyumlu bir şekilde yapabiliyoruz. Bu Türkiye siyaseti için gerçekten çok önemli bir birlikteliktir...

Biz İYİ Parti olarak ortak paydaları öne çıkartarak vatanın ve milletin birlikteliğine vurgu yapıyoruz. Cumhur İttifakı ise bu sistemi devam ettirebilmek adına 'böl yönet politikası' ile siyaset yapıyor. Bunun da bütün zararlarını ekonomiden tutun dış politikaya kadar vatandaş her gün çekiyor."