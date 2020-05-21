İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır'dan Yıldırım Demirören'e: Filmin neresi sizi rahatsız etti; Bandırma Vapuru mu, Atatürk mü?

İyi Parti’nin 19 Mayıs dolayısıyla hazırlattığı 30 saniyelik reklam filmi sadece Kanal D ve CNN Türk’te yayınlanmadı. İyi Parti, “Filmin neresi sizi rahatsız etti? Bandırma Vapuru mu, Atatürk mü” diye sordu.

İyi Parti, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla TV'lerde yayınlanmak üzere bir reklam filmi hazırlattı. 30 saniyelik filmde, Bandırma vapuru, güvertesinde Atatürk ve Atatürk'ün “Türk medeniyeti atinin ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır” sözleri yer aldı. Reklam filmi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “Hüznümüzde bir, sevincimiz de bir. Dünümüz de bir, yarınımız da bir. Birlikte atıyor yüreklerimiz. Çünkü aynı gemideyiz” sözleriyle sona erdi.

İYİ Parti'nin filmi Kanal D ile CNN Türk'te yayınlanmadı. Aynı kutlama filmi NTV, Star, FOX TV, Show TV, Habertürk, Beyaz TV, Ülke TV, KRT, Halk TV, Tele-1, Cem TV ve TV 100'de yayımlandı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, reklamlarının Demirören Medya’da yayımlanmaması ile ilgili bir Tweet attı. Dikbayır şunları kaydetti: