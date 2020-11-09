İyi Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı ve CHP İstanbul İl Gençlik Kolları, İstanbul Maratonu'nda "sanal koşu" ile koştu

Bu sene 42.si düzenlenen ve ilk defa halk koşusu olmadan gerçekleşen İstanbul Maratonu sona erdi. "Sanal koşu" da bu yıl ilk kez kullanıldı. İyi Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı tarafından "İyilik için koş!" kampanyası ve CHP İstanbul İl Gençlik Kolları da Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) için sanal koşular düzenledi.

İyi Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı'nın düzenlediği etkinliğe 70 şehirden bin 100 genç katılırken toplan 6500 adım atıldı. CHP İstanbul İl Gençlik Kolları da Alikev için 40 bine yakın bağış topladı. Sanal koşular ile gençlik kollarının attığı adımları Help Steps uygulamasıyla görebilirsiniz.