İyi Parti Gençlik Kolları Atatürk Havalimanı'ndan seslendi: Bu yıkım, Atatürk’ün adından dahi ürken iktidarın son kıvranışlarıdır

Atatürk Havalimanı'nın yıkılmasına tepki gösteren İyi Parti Gençlik Kolları bugün 21.30'da, Atatürk Havalimanı önünde basın açıklaması yaptı. "Bu yıkım, Atatürk’ün adından dahi ürken iktidarın son kıvranışlarıdır" diyen gençlik örgütü, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti gençleri ve İyi Parti olarak bu yıkımın en acil şekilde durdurulmasını istiyoruz." dedi.

İstanbul'da bulunan Atatürk Havalimanı’na bugün iş makineleri girdi. Hafriyat kamyonları ve kepçelerin girdiği havalimanında millet bahçesinin yapılacağı açıklandı. Havalimanının kapatılmasına yönelik tepkiler sürerken muhalefetten tepkiler yükseldi.

İyi Parti Gençlik Kolları Atatürk Havalimanı'na giderek açıklama yaptı

İyi Parti Gençlik Kolları saat 21.30'da yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı'na giderek şu açıklamayı yaptı:

"Bugün, Ak Parti iktidarının bir klasiği haline gelmiş, Türkiye Cumhuriyeti mal varlıkları ve değerlerini ortadan kaldırma girişimlerinden biriyle daha karşı karşıyayız. 7 Nisan 2019’da sivil uçuşlara kapatılan ve o güne dek ülkemizin en işlek havalimanı olmuş Atatürk Havalimanı, bugün “millet bahçesi” olmak için yıkılıyor. Bu yıkım girişimi Ak Parti iktidarının, cumhuriyet miraslarımıza olan ihanetlerinden yalnızca biri. İstanbul gibi bir metropolün tam göbeğinde, tüm ulaşım kolaylıklarıyla Doğu ile Batı arasında bir merkez görevi üstlenen havalimanımızın önce atıl duruma getirilişi, şimdi de göz göre göre heba edilmesi kabul edebileceğimiz bir şey değildir.

Bizler, Ak Parti iktidarının cumhuriyet miraslarımıza olan düşmanlıklarına çoktandır aşinayız. Ak Parti iktidarı ülkemizin güvencesi olan ve işleyen tüm kurumlarını birer birer gözden çıkarmış; şeker fabrikalarımızı, limanlarımızı, kağıt fabrikalarımızı, maden fabrikalarımızı, bankalarımızı hiç pahasına satmış, Türk Telekom’u dostu Hariri’ye 26 Milyar Lira’ya peşkeş çekmiş bir iktidardır. Devletin parça parça satılmasına göz yuman sayın Erdoğan, bugün de bu yıkımın sahibi olmakla övünürken “Zafer Anıtı” olarak nitelendirdiği İstanbul Havalimanı yerine, tüm uçuşlarında varış noktasını Atatürk Havalimanı olarak tercih etmeye de devam etmiştir.

"Ak Parti iktidarının son çırpınışları"

Sayın Erdoğan’ın şahsen kullanmayı tercih etmediği İstanbul Havalimanı, Ak Parti iktidarının Cumhuriyet miraslarına olduğu gibi doğaya da düşman olduğunun çok açık bir sembolüdür. Çok daha ucuz bir maliyetle Atatürk Havalimanı‘nın yolcu kapasitesi genişletilebilecekken, iki havalimanı yapılabilecek bütçeyle; mevcut ormanların üzerine, göçmen kuşların rotasına, doğayı katledecek biçimde İstanbul Havalimanı inşa edilmiştir. Karşılığı olmayan geçiş garantileriyle bir kez bile bu havalimanına yolu düşmemiş vatandaşlarımızın da cüzdanlarına göz dikilmiştir.

Bugün, Atatürk Havalimanı metro hattı hala İstanbul’un en işlek ulaşım hatlarından biriyken, Ak Parti iktidarı İstanbul Havalimanı’na gidecek doğru metroyu bile inşa edememiştir. Bu yıkım, bir metro durağını dahi doğru noktaya denk getiremeyen Ak Parti iktidarının son çırpınışlarıdır. Bu yıkım, Atatürk’ün adından dahi ürken iktidarın son kıvranışlarıdır.

Biz bugün, Türk gençliği olarak, vatanımızı arsa arsa satmış bu iktidardan hesap soruyoruz. Atatürk Havalimanı’nı neden yıkıyorsunuz? Atatürk’ün mirasından, değerlerinden, adından da mı korkuyorsunuz? Atatürk Havalimanı’nın tarihi, dünya standartlarında adından söz ettiren bir havalimanı olmasından mı rahatsız oldunuz? Ülkemizin prestijli ve işleyen kurumlarına olan düşmanlığınız ne zaman bitecek? Bu milletin sahip olduklarını dostlarınıza hiç pahasına peşkeş çekmekten, değerlerini yıkmaktan yorulmadınız mı? Sattıklarınızın parası yetmediği için ayağına gittiğiniz dünün düşmanları, bugünün dostlarına ne sözler verdiniz? Malum yurt dışı ziyaretlerinizin hemen ardından apar topar başlanan bu yıkımın sebebi nedir? İktidar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tüm bu soruların cevabını vermekle yükümlüdür.

Bizler Türkiye Cumhuriyeti gençleri ve İyi Parti olarak bu yıkımın en acil şekilde durdurulmasını istiyoruz. Atatürk’ün ve cumhuriyetimizin miraslarının tek adam rejiminde sorgusuz sualsiz ortadan kaldırılmasının her zaman olduğu gibi bugün de tam karşısındayız.

TIKLAYIN | Canan Kaftancıoğlu: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz; Atatürk’e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var