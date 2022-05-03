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İyi Parti: Fikirleri nedeniyle masum insanlar tutuklu kalırken, söz konusu kadına şiddet olunca hemen salıveriliyorlar

Antalya'da iş arkadaşı Figen K.'ye şiddet uygulayan Erkan Şahin, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

03 Mayıs 2022 19:20

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanlığı, “Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bayramın ilk saatlerinde bir kadına şiddet uygulayan fail maalesef adli kontrol ile serbest bırakıldı. Ülkemizde, fikirleri nedeniyle, hukuksuz bir şekilde masum insanlar tutuklu kalırken söz konusu kadına şiddet olunca hemen salıveriliyorlar. Kadınlar bırakın geceyi, kendilerini gündüz bile güvencede hissedemiyorlar” açıklamasını yaptı.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bayramın ilk saatlerinde, Erkan Şahin iş arkadaşı Figen K.’ya mesaiye geç geldiği için bayram namazına yetişemediğini iddia ederek şiddet uygulamıştı. Olaya şahit olan yurttaşlar, Erkan Şahin’e müdahale etmiş ve ihbar üzerine polis, ifadesini almak üzere karakola götürmüştü.   

İYİ Parti’nin yaptığı açıklamaya göre fail adli kontrol ile serbest bırakıldı. İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanlığı’nın olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Kadınlar bırakın geceyi, kendilerini gündüz bile güvencede hissedemiyorlar"

“Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bayramın ilk saatlerinde bir kadına şiddet uygulayan fail maalesef adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Ülkemizde, fikirleri nedeniyle, hukuksuz bir şekilde masum insanlar tutuklu kalırken söz konusu kadına şiddet olunca hemen salıveriliyorlar. Kadınlar bırakın geceyi, kendilerini gündüz bile güvencede hissedemiyorlar.

Can güvenliğinin olmadığı bir ülkede yaşamak zorunda bırakılan kadınların sesi olmaya söz verdik. Biz kadınlara iktidarımızda hukukun üstünlüğünün var olduğu, kadın haklarının eksiksiz olarak uygulandığı bir Türkiye taahhüt ediyoruz.”

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