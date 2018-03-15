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İyi Parti: FETÖ, Türkiye'de demokratik bir iktidar değişimi istemiyor

"Örgütün saklı kadrolarının muhtemel bir eylem hazırlığında"

15 Mart 2018 10:54

İyi Parti’nin hazırladığı ‘FETÖ ile Acil Eylem Planı’nda dikkat çeken tespitler yer aldı. “Örgütün, özellikle cezaevlerinde yönetilemeyen sürecin sonunda daha aşırı gruplar halinde çıkmasının muhtemel bir risk olduğu” saptanan raporda, “örgütün saklı kadrolarının muhtemel bir eylem hazırlığında olduğuna” dikkat çekildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre raporda, özetle şu tespitler yapıldı: 

-FETÖ’nün 17-25 Aralık’a kadar devletin en mahrem kurumları da dahil olmak üzere her yere sızmasının sorumluluğu onlara bu imkânı cömertçe sunan iktidarlara aittir. Örgütün en büyük mesafeyi 2003-2013 arasında aldığı düşünülürse mesuliyetin büyük bölümünün mevcut iktidara ait olduğu açıkça görülecektir. n İktidarın liyakat ve adalet ilkelerini ihmal ederek devleti içine düşürdüğü ağır zaaf sebebiyle 15 Temmuz darbe teşebbüsü yaşanmış ve milletimiz tabiri caizse devleti sokaklardan toplamıştır.

-Örgütün amacı Türkiye’de demokratik düzeni yok etmektir. Bu nedenle örgüt Türkiye’de asla demokratik bir iktidar değişimini istememektedir.

-Sahip oldukları teolojik dünya görüşüne göre Türkiye’de iktidarı şeytanlaştırmışlar ve sapkın görüşlerine göre iktidar partisi liderini de kâinatın sonuna doğru geleceği belirtilen deccal ile özdeşleştirmişlerdir. Böylece FETÖ için Tayyip Erdoğan ile mücadele bir siyasi mücadele olmaktan çıkmış, kozmik bir savaşa dönüşmüştür. n Bu kozmik savaşı sözde tanrısal gücü temsil eden FETÖ liderinin kazanması için de Erdoğan’ın iktidarda kalması yani demokratik seçimlerde kaybetmemesi lazımdır. Bu yüzden örgüt Türkiye’de demokratik bir iktidar değişimini ne istemekte ne de böyle bir değişimi kabul etmektedir. Bu nedenle FETÖ Türkiye’de demokratik laik hukuk devletinin en büyük iç düşmanıdır.

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