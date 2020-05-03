İyi Parti ertelenen kongrelerini haziran ayında başlatacak

İyi Parti, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ertelediği kongrelerini haziran ayı itibarıyla yeniden başlatma kararı aldı.

1 Şubat'ta başlayan ancak yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart'ta ara verilen ilçe ve il kongrelerine, haziran ayından itibaren yeniden devam etmeyi planlıyor. Kongreleri hızlı bir şekilde tamamlamayı hedefleyen parti, ikinci olağan kongresini eylülde gerçekleştirmeyi öngörüyor.

Bu arada parti, ilçe ve il kongreleri ile ikinci olağan kongre için belirlediği tarihi hükûmetin virüsle mücadele kapsamında alacağı kararlara göre güncelleyecek.

İyi Parti, şu ana kadar teşkilatı bulunan yaklaşık 900 ilçeden 700'ünde ilçe başkanlarını belirlemişti.

Bu süreçte ilçe kongrelerini tamamlayan bazı illerde büyük kongre için önem taşıyan ve kongre delegelerinin belirlendiği il kongreleri yapılmıştı. İlk il kongresini Muş'ta yapan parti, 15 Mart'ta Bitlis ve Çanakkale il kongrelerini gerçekleştirmişti.

Başkanlık Divanı tarafından yeni tip Koronavirüs'le mücadele kapsamında alınan kararla da ilçe ve il kongreleri 29 Mayıs'a kadar ertelenmişti.