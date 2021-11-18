İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Özlale: Muhalefet partileri bir ekonomi çalışma grubu oluşturmak için hazırlıklara başladı

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Ümit Özlale, 6 muhalefet partisinin mecliste ortak bir ekonomi çalışma grubu oluşturmak için ilk adımın attığını duyurdu. Özlale, "Her partiden birer temsilcinin olduğu bu grup, ekonominin önceliklerini belirlemek ve sorunlara çözümler üretmek için bir çalışma başlatacak" dedi.

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota ve İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Daktilo1984 YouTube kanalında ekonomist Enes Özkan'ın konuğu oldu. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ve bundan sonra yapılması gerekenlerin değerlendirildiği yayında Ümit Özlale, muhalefetin şimdiden bir adım attığını ve mecliste oluşturulan ekonomi çalışma grubuyla bu sorunların değerlendirileceğini söyledi. Yeni bir iktidarda ekonomi alanında yetkin bir ekibin atacağı ufak adımlarla kısa dönemde fark yaratacak bir ilerleme kaydedilebileceğini söyleyen Özlale, "Zor olan devletin itibarını geri kazanması" dedi.

"Bu ekonomik kriz değil, bir yönetim krizi"

Doğru bir ekonomi politikasıyla enflasyonun düşürülebileceğini, Türk lirasının itibar kazanabileceğini söyleyen Özlale, "Kurumların iş göremez hâle gelmesi daha büyük bir problem" dedi. 2001 krizinde bir makroekonomik dengesizlik olduğunu ama bir şekilde çıktığımızı hatırlatan Özlale "Geçtiğimiz bu süreç kriz değil, kanser gibi. Kurumların itibarsızlaşması, keyfi kararlar alınması asıl sorun. Yönetim krizi yaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının beklenen yönde olduğunu söyleyen Özlale, kararın 5 dakika geç açıklanmasının üstünde durdu. Bu durumu Merkez Bankası'nın özensizliği ve ‘pespayeliği" olarak yorumlayan Özlale, kurumlardaki düzenin artık işlemediğine dikkati çekti.

"Uzun vadede güven sağlayan bir program lazım"

Muhalefete düşen görev hakkında yorumlar yapan Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, iktidar adayı partinin işinin zorlaştığını vurguladı. Rota, "İtibarı sağlarız, yabancı yatırımcı gelir, kur ve faiz düşer" gibi bir modelin çok eksik ve yanlış olduğunu söyledi. 4-5 yıl önce böyle bir modelle çok yol kat edilebileceğini ama 2022'de göreve gelen bir iktidar için bunun kesinlikle yeterli olmadığını söyleyen Rota, "Sadece istikrar programı değil orta ve uzun vadede güven sağlayan bir program lazım" dedi.

"Yatırımcının risk algısı bozuldu"

Daktilo1984 Genel Yayın Yönetmeni ve ekonomist Enes Özkan da, kurdaki aşırı dengesizliğin ekonomik davranışları bozmaya başladığının üstünde durdu. Son zamanlarda yatırımcıların bir hizmete veya ürüne büyük varlıklarla girdiğini söyleyen Özkan, "Eskiden yüzde 1-2 kârın iyi dönüş olduğunu düşünenler artık ‘yüzde 10-20 kazanmam lazım' gibi düşünüyor ve daha fazla risk alıyorlar" dedi. Yatırımların hep bir sepet hâlinde ve belli başlı risk ölçülerinde yapılması gerektiğini vurgulayan Özkan "Tek bir ürüne tüm paranızla girmemeye çalışın" uyarısında bulundu.

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