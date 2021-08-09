İyi Parti Edirne İl Başkanı: Vatandaşımızın bir beklentisi var; ayçiçeği fiyatı 6 lira civarında olmalı

İyi Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, ayçiçeği hasat döneminin yaklaştığını ve çiftçinin fiyat beklentisinin kilogramda 6 lira civarında olduğunu belirtti. Demir, tarım ürünlerinde ithalat nedeniyle çiftçilerin zor günler yaşadığını böyle devam etmesi durumunda üretimden vazgeçeceğini kaydetti.

Yaklaşan ayçiçeği hasat dönemi öncesinde üreticinin tarlasındaki ürününün bir an önce fiyatının açıklanması gerektiğini vurgulayan İyi Parti İl Başkanı Ekrem Demir, açıklanacak fiyata göre çiftçinin planlama yaparak gelecek yıl hazırlıklarına başlayacağını ve ödemelerini buna göre yapacağını belirtti ve şunları söyledi:

“Çiftçimiz maalesef enflasyona ezdiriliyor. Ayçiçeği noktasında da vatandaşımızın bir beklentisi var. Umarım bu beklentiye cevap verilir. Biz yurt dışından bildiğiniz gibi ayçiçeği ithal ediyoruz. Kendi vatandaşımıza verdiğimiz ücretin çok çok üstünde, yurt dışından gelen ayçiçeğine vermek mecburiyetinde kalıyoruz. Kendi insanımızı, kendi çiftçimizi finanse etmemiz lazım. Benim yapmış olduğum araştırmaya göre rakam (tonda) 6 bin lira civarında olmasının ayçiçeği üreticisini rahatlatacağına inanıyorum. Umarım böyle bir rakam verilir. Çiftçimizin de yüreğine su serpilmiş olur.”