İyi Parti'den sokağa çıkma yasağı çağrısı

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, salgının yaygın olduğu Ankara ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağının yeniden gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam saatlerinde açıkladığı son verilere göre, 55 kişi daha hayatını kaybetmiş, 1673 yeni tanı konmuştu. Türkiye'de toplam ölü sayısının 6 bin 837'ye, vaka sayısı 284 bin 943'e yükseldiği belirtilmişti.

İyi Parti Grup Başkanvekili Türkkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği idam tartışmalarına değinen Türkkan, "Vatandaşımız adalet, hukuk, aş, iş için çığlık atarken, milletin çoluğuna, çocuğuna göz dikenleri tutuklamayı bile beceremeyenler adaleti sağlamak için idamdan medet umar hale geldiler. Küçük ortak teklifiyle idamı gündeme getirmeye çalıştılar. Aslında idam cezası zaten var. Demokrasi, hukuk, Türkiye'nin dış politikası, ekonomi ve Türk lirası idam edildi" dedi.

"Rakamlara inanan yok"

Türkkan, Koronavirüs salgınının kontrol altına alınamadığına da dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Korona artık kontrol altında değildir. Verilen rakamlara artık kimse inanmıyor, 30 misli fazla olduğu söyleniyor. Sokağa çıkma yasakları kısmi olarak en azından artan vilayetlerde özellikle Ankara'da tekrar uygulanmaya başlanmalıdır. Mutlaka gerekli tedbirleri almaya davet ediyorum. Salgının yaygın olduğu özellikle Ankara ve İstanbul'da sokağa çıkma yasakları tekrar gündeme getirilmeli."

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