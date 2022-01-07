İyi Parti'den “seçim güvenliği” açıklaması

İyi Parti Seçim İşleri Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı, avukat Mehmet Tolga Akalın, seçim güvenliği ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Gerçekleşecek ilk seçimde seçim güvenliği hususundaki seçmen hassasiyetinin bilinciyle, bize düşen görev ve sorumlulukların farkında olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" denildi.

“Teşkilatımız, her bir sandık görevlimizle tek tek konuşup görevinin önemini anlatarak atamasını gerçekleştiriyor. Hem sandıklarda hem de il/ilçe seçim kurullarında görev alacak bütün yol arkadaşlarımızın gerekli eğitimleri almasının seçim güvenliği açısından son derece önemli buluyoruz” denilen açıklamada, “Bu eğitimlerin verimliliğini ise Mart 2022 itibariyle gerçekleştireceğimiz seçim tatbikatları ile ölçerek, eksiklerimizi tespit edip, seçimden önce gidermek için gerekli çalışmaları ivedilikle tamamlayacağız” hedefi paylaşıldı.

İyi Parti’den yapılan açıklama şöyle:

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı olarak, gerçekleşecek ilk seçimde seçim güvenliği hususundaki seçmen hassasiyetinin bilinciyle, bize düşen görev ve sorumlulukların farkında olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İllerde gerçekleştirdiğimiz kapsamlı toplantılarda teşkilatımızı seçim güvenliği konusunda, çevrimiçi teknik toplantılar aracılığıyla da seçim işleri ve seçim güvenliğinde kullandığımız İYİ Parti Raporlama Sistemi (İRİS) ile sistemin işleyişi konusunda bilgilendirmiştik.

Bu çalışmaları takiben, geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında sandık görevlilerinin eğitimlerini verecek eğitmenlerin eğitimini gerçekleştirdik. Ortalama her 300 sandığa bir eğitmen şeklinde planladığımız ve 689 eğitmen sayısına ulaşmayı hedeflediğimiz bu çalışmada, teşkilatımızın yüksek ilgisi sayesinde toplamda 924 eğitmen eğittik. Bu eğitmenler, 3 ocak2022 tarihi itibarı ile il ve ilçelerinde sandık görevlilerine hem İRİS’i anlatmaya hem de sandık usullerine dair eğitimleri vermeye başladılar.

Gerçekleşecek ilk seçimde ilk seçimde, seyyar sandıklar ve yurt dışı oylarının sayılacağı sandıklarla birlikte yaklaşık 200 Bin sandık bekliyoruz. Üye sayımız bugün itibarıyla Yargıtay’daki resmi rakama göre 512,543’e ulaşmış bulunuyor. Müşahitlik yapacak gönüllülerimizle bu rakam neredeyse 1 milyonu buluyor. Bu durumda bütün sandıklarda asil ve yedek üyelerimiz ile birlikte müşahit de görevlendirecek, hiçbir sandığı sahipsiz bırakmayacağız.

8 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 11.00’da genel merkezimizde bir eğitim daha düzenliyoruz. Bu kez, İl Seçim Kurullarında itiraza yetkilendirilecek temsilcilerimizi eğitiyoruz. İl Seçim Kurullarına bildireceğimiz temsilcilere İRİS’i tanıtacak ve sandık usullerine dair eğitimimizi vereceğiz. Ayrıca, il ve ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri, seçimlerde yapılacak itirazların usulleri ve takibi konusunda da gerekli bilgileri aktaracağız. Ocak 2022 sonunda görev sürelerinin sona ermesiyle yeniden oluşturulacak olan ilçe seçim kurullarına partimiz adına bildireceğimiz üyeleri de bu eğitimi verdiğimiz il seçim kurulu itiraz yetkililerimiz ile birlikte eğiteceğiz.

Sandıklarda görev yapacak yol arkadaşlarımızın %54.61’i (106.913 sandık) bugünden belli olmuş durumdadır. Kalanlar da sistemimiz üzerinden atanmaya devam ediyor. Teşkilatımız, her bir sandık görevlimizle tek tek konuşup görevinin önemini anlatarak atamasını gerçekleştiriyor. Hem sandıklarda hem de il/ilçe seçim kurullarında görev alacak bütün yol arkadaşlarımızın gerekli eğitimleri almasının seçim güvenliği açısından son derece önemli buluyoruz. Bu eğitimlerin verimliliğini ise Mart 2022 itibariyle gerçekleştireceğimiz seçim tatbikatları ile ölçerek, eksiklerimizi tespit edip, seçimden önce gidermek için gerekli çalışmaları ivedilikle tamamlayacağız.

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı olarak konuya gösterdiğimiz hassasiyeti ve yarın seçim olacakmış gibi gerçekleştirdiğimiz çalışmaları siz değerli basın mensuplarının bilgilerine sunar çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.