İyi Parti'den Koronavirüs'e yakalanan Akşener'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Sağlık durumu çok iyi, en yakın zamanda aramızda olacak

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günler koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

Akşener'in sağlık durumuna ilişkin İyi Parti'den açıklama geldi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, “Sağlık durumunun çok iyi olduğunu, mevcut durumun rutin prosedürlerden kaynaklandığını ve en yakın zamanda aramızda olacaklarının müjdesini de aziz milletimizle paylaşıyorum” açıklamasında bulundu.

"Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin"

Akşener, hastalığa yakalndığını "Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam." ifadeleriyle duyurmuştu.