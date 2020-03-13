İyi Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal hem MHP'yle hem AKP'yle görüşmüş

Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın İyi Parti'den istifasının ardından önce MHP ile görüştüğü ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun araya girmesiyle AKP’yi tercih ettiği belirtildi.

İyi Parti’deki tüm görevlerinden istifa eden Antalya milletvekili Tuba Vural Çokal’ın AKP’ye geçişi, kulislerde tartışma yarattı. İstifasının ardından kulislerde eski Bakan Ali Babacan’ın kurduğu partiye geçeceği dillendirilen Çokal'ın, MHP ile görüşmeler yürüttüğü ancak daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun araya girmesiyle AKP’yi tercih ettiği belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre Çokal’ın, Çavuşoğlu’nun teklifine ilk etapta “MHP’yi düşünüyorum” diyerek yanıt verdiği belirtilirken Çavuşoğlu’nun ise “MHP’yle yapılan Cumhur İttifakı’nı anımsattığı ve AKP’ye gelmesinde ısrar ettiği” ifade ediliyor. “Çavuşoğlu’nun ısrarını kıramayan Çokal’ın ise son anda tercihini AKP’den yana kullandığı” ifade ediliyor.

AKP'yi sert eleştirmişti

Çokal, İYİ Parti’de siyaset yaparken 31 Ekim 2019’da TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, AKP’nin hukuku göreceli hale getirdiğini belirterek Cumhurbaşkanı’na hakarete açılan davalara dikkat çekmiş ve Atatürk’e sayıp sövenlere hiçbir yaptırım uygulanmadığını vurgulamıştı. Çokal, “Artık tek adam rejimi tarafından yönetiliyoruz. Bağımsızlığımızın, Cumhuriyetimizin sembolü olan TBMM bile yetkisizleştirildi. Kanunların yerini kararnameler aldı. Kabine değil, kabile devleti kuruldu” demişti.