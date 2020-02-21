İyi Parti'den istifa eden İsmail Ok, 'Sorosçular' sözlerine açıklık getirdi, özür diledi

İyi Parti'den istifa ederken dile getirdiği, "Sözde sivil toplum örgütü adındaki, emperyalist Soros Vakıflarında görev yapanlar, başkanlık divanında en hassas görevlere getirilmişlerdir. Daha da kötüsü Genel Başkan bu durumu bilmesine rağmen bu Sorosçuların partinin en hassas birimlerinde görevlendirilmesinde bir sakınca görmemiştir" sözlerine açıklık getiren İsmail Ok, "Töhmet altında kalan tüm arkadaşlarımdan özür diliyorum" dedi.

Gerekçesinde, "Sorosçu Hasan Seymen'in ismini beyan etmememin, yol arkadaşlarımı üzdüğünü fark ettim. Bu nedenle töhmet altında kalan tüm arkadaşlarımdan özür diliyorum" diyen OK, “Ayrıca CHP'nin kıymetli seçmenleri, girdiğim tüm seçimlerde şahsımı desteklemiştir. Bunu inkar eden haramzadedir” ifadesini kullandı.

Ok, İyi Parti'den istifa etmesine götüren sürece ilişkin Mecliste basın toplantısı düzenledi. Eski İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'in, çözüm sürecinde "denge denetleme ağı" denen sivil toplum örgütünde görev aldığını, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'ni asimilasyonla suçladığı görüntülerinin ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile yaptığı toplantının fotoğraflarının ulusal basında yer aldığını söyledi.

Bu fikirleri savunan bir kişinin İyi Parti'de yer almasına, parti tabanı ve teşkilatların çok sert tepki gösterdiğini ifade eden Ok, şöyle konuştu:

"Tepkilere rağmen bu kişinin görevden alınmasında bir ay boyunca tereddüt edilmesi, şahsımda izahı mümkün olmayan en derin kırılma noktası olmuştur. Bu olayın akabinde Genel Başkanımız ile yaptığım görüşmede, bu kişinin görevden alınmasında yaşanan tereddütün, bende güven sorunu oluşturduğunu söyledim. Partinin yerelde ve genelde hiçbir faaliyetine katılmayacağımı, geri planda kalarak ilk genel seçimde aktif siyaseti bırakacağımı da arz ettim. Kendileri kararlı bir şekilde devam etmemi istedi. Gelinen süreçte parti içinde savunduğum fikirler, uç fikir olarak tarif edilmeye başlanmıştır. 6 ay süren gelişmeler sonucunda partide istenmeyen adam ilan edildiğimi anladım."

CHP tabanından özür

Ok, yaşananlar karşısında sürecin uzamasının hem partiyi hem de kendisini yıpratacağı düşüncesiyle istifa kararını aldığını, daha önce yaptığı açıklamada, bazı yerlerin flu kaldığını, bu durumun yol arkadaşlarını incittiğini düşündüğünü vurguladı.

İsmail Ok, şunları kaydetti:

"İyi Parti'den istifa etme gerekçemde Sorosçu Hasan Seymen'in ismini beyan etmememin yol arkadaşlarımı üzdüğünü fark ettim. Bu nedenle töhmet altında kalan tüm arkadaşlarımdan özür diliyorum. Ayrıca CHP'nin kıymetli seçmenleri, girdiğim tüm seçimlerde şahsımı desteklemiştir. Bunu inkar eden haramzadedir. Ancak CHP yönetiminin HDP ile yakınlaşması, kendileri için ne kadar demokratik bir hak ise bu yakınlaşmadan duyduğum rahatsızlığı ifade etmem de şahsım için en demokratik haktır. CHP tabanını istemeyerek kırdıysam kendilerinden özür diliyorum. Ömrümün son anına kadar CHP seçmeninin değerli bir yeri olacaktır.

Dünyada hiçbir emperyalist güç şahsıma düğmeye bastıramaz. 56 yaşındayım ve hayatım emperyalistlerle mücadele etmekle geçmiştir. Hasan Seymen'in, Sorosçu olduğu bilinerek partinin en kritik noktasına getirilmesi ne Edirne'deki ne de Kars'taki üyemizin suçudur. Hiç kimseyi töhmet altında bırakmıyorum. Hasan Seymen kimdir, nereden çıktı? Bu partinin kuruluşunda her türlü hakarete maruz kalan arkadaşlarımız dururken partinin en kritik noktasına bir anda Hasan Seymen'in getirilmesi nereden çıktı?"

İsmail Ok, inandığı doğruların peşinden gitmeye devam edeceğini, hiçbir siyasi partiye katılmadan, dönemi tamamlayarak aktif siyasi hayatını noktalayacağını belirtti. Ok, İyi Parti'nin, zıpkın gibi Türk milliyetçilerinin iradesiyle kurulduğunu, partinin ortaya çıkış nedeninin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ayarlarına döndürülmesi olduğunu savundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İyi okumak gerek" demişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti'de yaşanan istifalara ilişkin kurmaylarından görüş bildirmemelerini istemiş; özellikle İsmail Ok’un açıklamalarını 'iyi okumak' gerektiğini belirtmişti. TIKLAYIN - İyi Parti'den istifa eden İsmail Ok'un ilk açıklamaları

Ok, ikinci olmuştu

Ok, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP ve İyi Parti’nin adayı olmuştu. CHP’nin aday çıkarmadığı seçimde Ok, oyların yüzde 46.50’sini alarak ikinci olmuştu. Kentte AKP'li Yücel Yılmaz oyların yüzde 47.78’ini alarak birinci olmuştu.

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