İyi Parti'den istifa eden milletvekili İsmail Ok, AKP'ye katıldı

İyi Parti'den iki yıl önce istifa eden bağımsız Balıkesir milletvekili İsmail Ok, AKP'ye katıldı.

AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "Ailemiz bugün daha da güçlendi. Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok kardeşimizi de ailemize katıyoruz" diyerek, İsmail Ok'un partisine katıldığını duyurdu.

Kürsüye gelen, 2020 yılında İyi Parti'den istifa eden İsmail Ok, çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Azerbaycan'ın toprakları bağımsızlığına kavuştu. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit eden hainlere karşı devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlarını balyoz gibi ezmiştir. İşte bunun için Cumhur İttifakı dedim, AK Parti'de mücadelede ben de varım" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İsmail Ok, iki yıl önce, İyi Parti'deki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı. İsmail Ok, yaptığı yazılı açıklamada "Devletimize ve milletimizi zarar verecek, bölücü, yıkıcı faaliyet gösteren parti ya da sivil toplum kuruluşlarında yer alan, gücünü ve sermayesini emperyalist güçlerden alan kişi ya da kişilerin asla erişemeyeceği Atatürk’ümüzün Milliyetçilik anlayışı ile kurulmuş ve bu doğrultuda siyaset yapması arzu edilmiştir. Ancak bu iddiamız çok kısa bir zamanda yerle bir olmuş ve hayallerimiz yıkılmıştır. Şöyle ki sözde sivil toplum örgütü adındaki, emperyalist Soros Vakıflarında görev yapanlar, başkanlık divanında en hassas görevlere getirilmişlerdir. Daha da kötüsü Genel Başkan bu durumu bilmesine rağmen bu Soros’çuların partinin en hassas birimlerinde görevlendirilmesinde bir sakınca görmemiştir" demişti.

Ok, "Partimiz yetkili kurulları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olmasından benim de gurur duyduğum CHP ile seçim işbirliği kararı aldı. İptal edilen İstanbul seçimlerinden sonra üç hafta Sayın İmamoğlu’na destek vermek için İstanbul’a gittim. Sayın İmamoğlu seçimden hemen sonra sanki yapacak hiçbir işi kalmamış gibi hemen HDP’li belediyeleri ve yine ilk yurt dışı gezisinde de PKK’lı Ahmet Kaya’nın mezarını ziyaret etmiştir." ifadelerini kullanmıştı.