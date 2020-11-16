İyi Parti'den ihraç edilen Özdağ: Genel Başkan başta olmak üzere çok ağır ve hakaret içeren bir söylemle karşılaştım

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Özdağ, "Keşke bu noktaya gelmeseydi" derken, "Ben Buğra Kavuncu ile ilgili itirazlarını parti kurulmadan dile getirdim. Buğra'nın çocukluğunu gençliğini bilen tek kişi benim partide. İngilizce, Kazakça, Özbekçe ve Almanca biliyor. Normal şartlarda böyle bir adaya karşı çıkmazsınız ama ben bir tek sayın Akşener'e bu arkadaş FETÖ iltisaklıdır diye karşı çıktığım tek isim oldu. O da Buğra Kavuncu" ifadesini kullandı.

İyi Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ , "İhraç kararını bekliyordum. Genel Başkan başta olmak üzere Genel Merkez yetkililerinden ve grup başkanvekillerinden çok ağır ve hakaret içeren bir söylemle karşılaştım. Kavuncu'yu savunmak adına beni ihraç ettiler" dedi.

Özdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İhraç kararını bekliyordum. Sizin programınıza katıldıktan sonra Genel Başkan başta olmak üzere Genel Merkez yetkililerinden ve grup başkanvekillerinden çok ağır ve hakaret içeren bir söylemle karşılaştım. Buna üzülmedim desem yalan olur. Neticede aynı siyasal hareket içerisinde, birlikte çalıştığımız arkadaşlar. Bana çok ağır ifadelerle saldırmaya başladılar. Ben bugün iletmiş olduğum beyannamede de şu konuda dikkatlerini çektim. Dedim ki 'Bunu yapmayın' bu tür bir suçlama. Dedim ki 17 senesini bilmediğiniz ve şüpheli bir ilişkiler ağı içerisinde olan kişiyle ilgili kendinizi o kadar angaje ediyorsunuz ki sonunda beklemediğiniz bir şey çıkınca şaşıracaksınız. Onu korumak adına dava arkadaşlarını akıl sağlığının yerinde olmamasıyla suçladılar. Bu konuda devlet güvenlik birimlerinin elinde çok ciddi uyarılar ve çalışmalar var. Bu bir FETÖ'cü saldırı tarzıdır.

"FETÖ'nün yayın organlarından bana karşı psikolojik operasyon başlamış durumda. Güya İyi Parti'yi savunuyorlar. Size mi kaldı İyi Parti'yi savunmak.

"Kavuncu'yu savunmak adına beni ihraç ettiler"

"Özetle keşke bu noktaya gelmeseydi. Ben Buğra Kavuncu ile ilgili itirazlarını parti kurulmadan dile getirdim. Buğra'nın çocukluğunu gençliğini bilen tek kişi benim partide. İngilizce, Kazakça, Özbekçe ve Almanca biliyor. Normal şartlarda böyle bir adaya karşı çıkmazsınız ama ben bir tek sayın Akşener'e bu arkadaş FETÖ iltisaklıdır diye karşı çıktığım tek isim oldu. O da Buğra Kavuncu.

"Kavuncu'yu savunmak adına beni ihraç ettiler. Ortada yürüyen bir soruşturma var. Bu soruşturmanın sonunda ben buraya açık söyleyeyim siyasi mesele olarak görüyorum. Sizin programınızdan çıktıktan sonra da beni ilk arayan Tuğrul Türkeş oldu, teşekkür etti. Bu adımı atarken karşılaşabileceğim her şeyi biliyordum, daha fazlasını da göze aldım."

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Ne olmuştu?

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için "FETÖ'cü" imasında bulunduğu gerekçesiyle parti teşkilatlarının talebi doğrultusunda disipline sevkedilmişti.

Özdağ son olarak İyi Parti yönetimini, "HDP ile gizli anayasa görüşmeleri yürütmekle" suçlamış, ayrıca AKP ile İyi Parti arasında da bir süredir gizli yeni anayasa çalışması olduğunu savunmuştu. Genel Başkan Meral Akşener her iki iddiayı da yalanlamıştı. AKP'li isimler de görüşme iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirmişti.