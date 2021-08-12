İyi Parti'den fındık ve çay fiyatlarına tepki: Maliyetinin bile 12 kuruş altında fiyat açıklanmaktadır

İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığı, fındık alın fiyatının, maliyetinin 12 kuruş altında açıklandığını belirterek, "Dünyada tekel olduğumuz fındık neden hak ettiği değeri göremiyor" açıklaması yaptı. Çay üretiminde ise kullanım kayıplarının kontrol altına alınması halinde Türkiye'nin kendi kendine yetebileceği aktarılan açıklamada, fındık ve çayın gerçek değerini hak ettiğini alamadığı belirtildi.

İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığı, fındık ve çay fiyatlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin fındık üretimi açısından dünyada tekel olduğu belirtilen açıklamada, fındığın tarımdaki en büyük hammadde ihracatlarından biri olduğuna işaret edildi.

Çay üretiminde ise kullanım kayıplarının kontrol altına alınması halinde Türkiye'nin kendi kendine yetebileceği aktarılan açıklamada, fındık ve çayın gerçek değerini, hak ettiğini alamadığı vurgulandı.

"Maliyetinin bile 12 kuruş altında fiyat açıklanmaktadır"

Bir İtalyan firmasının ülke fındığının yüzde 50'sine, piyasanın yüzde 100'üne hükmettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Maliyetinin bile 12 kuruş altında fiyat açıklanmaktadır. 15 yıl önce 5,5-6 dolar olan fındık fiyatı 3,12 dolar olarak açıklanmaktadır. Neden, hep özel çay fabrikaları ürünü yarı fiyatına alıyor? Ve neden üreticinin, üretenin, siyasal iradenin buna sesi çıkmıyor? Neden, siyasal irade devletin siyasi organizasyon ve yaptırım gücünü hep bu özel kurumlar lehine işletiyor veya böyle olmasına yol açıyor? Neden, bunu bile isteye yapmıyor diyemiyoruz? Bunu, sadece ekonomi ya da tarım ekonomisi üzerinden izah etmek akılcı gelmiyor."