İyi Parti'den Erdoğan'a Kıbrıs cevabı: Kandırmaya alışık kadrolarla çalışmayı tercih eden Cumhurbaşkanı'nın tören konusunda da kandırıldığını üzülerek görmekteyiz

İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) törenlere İyi Parti lideri Meral Akşener ve parti heyetinin çağırıldığına ilişkin açıklamasına yanıt verdi. Partiden yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamada; İYİ Parti'nin de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından davet edildiğini ifade etmesi talihsizliktir. Zira, bazı siyasilerin özel olarak davet edildiği törene, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ya da İYİ Parti adına bir davet gelmemiştir. İşin özeti, kim ya da kimler tarafından olduğunu bilemeyiz ama, Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez daha yanlış bilgi aktarıldığı ortadadır" denildi.

"Kandırmaya alışık kadrolarla çalışmayı tercih eden Sayın Cumhurbaşkanı'nın, tören daveti konusunda da yakınındaki isimlerce kandırıldığını üzülerek görmekteyiz" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıldönümünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da yapılan törenlerdeki protokol krizi kamuoyunun malumudur.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın daveti üzerine, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i temsilen, Siyasi İşler Başkanı Sayın Cihan Paçacı ve TBMM Grup Başkanımız Sayın İsmail Tatlıoğlu katılmışlardır.

Ancak, tören alanında protokol sıralarının, Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özel misafirleri de dahil olmak üzere, Ankara'dan giden heyete ayrıldığı gerekçesiyle, KKTC Cumhurbaşkanı'nın davetlisi olarak giden heyetimizin, protokolde son sıraya yönlendirilmesi, ne diplomatik ne de siyasi geleneklere uygun düşmemiştir.

Bunun üzerine, İYİ Parti'yi temsilen Lefkoşa'ya giden Sayın Paçacı ve Sayın Tatlıoğlu, tören alanını terk edip, Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ın kabrini ziyaret ederek, Ankara'ya dönmüşlerdir.

Hal böyleyken, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamada; İYİ Parti'nin de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından davet edildiğini ifade etmesi talihsizliktir.

Zira, bazı siyasilerin özel olarak davet edildiği törene, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ya da İYİ Parti adına bir davet gelmemiştir.

İşin özeti, kim ya da kimler tarafından olduğunu bilemeyiz ama, Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez daha yanlış bilgi aktarıldığı ortadadır. Kandırmaya alışık kadrolarla çalışmayı tercih eden Sayın Cumhurbaşkanı'nın, tören daveti konusunda da yakınındaki isimlerce kandırıldığını üzülerek görmekteyiz.

Bu hususu kamuoyunun takdirine sunar,

Bu vesileyle, aziz milletimizin bayramını bir kez daha tebrik ederiz."