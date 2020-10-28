İyi Parti'den Cumhuriyet Bayramı'na özel video: O ilk günkü heyecan, kararlılık ve aşk ile; çok yaşa Cumhuriyet

İyi Parti, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümünü kutlayan bir video hazırladı. Videoda, İyi Parti Başkanlık Divanı'nın tüm üyeleri ve Genel Başkan Meral Akşener'in rol aldığı görülürken, "O ilk günkü heyecan, kararlılık ve aşk ile. Çok yaşa Cumhuriyet" denildi.

İyi Parti kaynakları tarafından yapılan bilgilendirmede, filmde çocukların kurduğu kürsüyle anlatılmak istenenler şöyle belirtildi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile atıl duruma düşürülen, etkisi ve gücü törpülenen Meclis kürsüsünün, gelecek kuşaklar tarafından, yeniden kuruluyor olması.

"Bunun yanında, İyi Parti Genel Başkanı ve Divan üyelerinin, rol almasındaki amaç da, her birinin hayatın içinde oldukları gerçeğine vurgu yapmaktı."