İyi Parti'den Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına ilk yanıt: Zaten evimizdeyiz, evin yolunu kaybedenler düşünsün!

İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Ümit Dikbayır, partisinin Genel Başkanı Meral Akşener'e "Evine dön" çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Biz zaten evimizdeyiz... Başkalarının kuyruğuna takılıp, evin yolunu kaybedenler düşünsün!" sözleriyle yanıt verdi.
TIKLAYIN - Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e "Evine dön" çağrısı
Bahçeli, Ayasofya konusunda İyi Parti lideri Akşener'in CHP ve HDP'den farklı tutum aldığını söyleyerek "Sayın Akşener’in evine dönmesi doğru ve tutarlı olacaktır" demişti.
Bahçeli'nin çağrısına İyi Parti'den tepki gelirken, Ümit Dikbayır Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
"Biz zaten EVİMİZDEYİZ.. Başkalarının kuyruğuna takılıp, EVİN yolunu kaybedenler düşünsün!"