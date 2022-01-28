İyi Parti’den AKP’nin “RTÜK Türkçe Ödülleri” paylaşımına düzeltme: "Türkçemiz" ve "millî" şeklinde olacak yalnız...

İyi Parti, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın RTÜK Türkçe Ödülleri Töreni'ndeki konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan AKP'nin tweetindeki yazım yanlışlarına dikkat çekti.

AKP'nin Twitter hesabından, "Türkçe'mizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek için verdiğimiz mücadele, esasında bir milli mücadeledir, bir beka mücadelesidir. #RTÜKTürkçeÖdülleri" paylaşımını yapıldı. Tweeti alıntılayan İyi Parti, "Türkçemiz' ve 'millî' şeklinde olacak yalnız... Bir de noktalama işaretlerine dikkat." ifadesini kullandı.