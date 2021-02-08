İyi Parti'de Aytun Çıray tartışması: Akşener başdanışmanı yaptı, Grup Başkanvekili Dervişoğlu tepki gösterdi

İyi Parti'nin geçen yıl Eylül ayında yapılan 2. Olağan Kurultayı'nda Genel İdare Kurulu'na giremeyen ve parti yönetime eleştiriler yönelten İzmir Milletvekili Aytun Çıray, kendisiyle görüşen Genel Başkan Meral Akşener'in siyasi işlerden sorumlu başdanışmanı oldu.

Çıray, Akşener'le ülkenin ve partinin geleceğini konuştuklarını belirterek, görevi kabul ettiğini ifade etti.

Bu görevlendirmeye, İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki geldi.

Akşener'den sürpriz hamle

Geçen yıl Eylül ayında yapılan 2. Olağan Kurultay'dan bu yana suların durulmadığı İyi Parti'de Genel Başkan Akşener, sürpriz bir hamle yaparak, muhalif isimlerden İzmir Milletvekili Aytun Çıray'la görüştü.

Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmede Akşener, daha önce genel başkan yardımcılığı görevini üstlenen Çıray'a, GİK'e giremediği için "siyasi işlerden sorumlu genel başkan başdanışmanlığı" önerdi.

Görüşmede, Akşener ve Çıray'ın, parti içindeki kutuplaşmaların sona ermesi konusunda da görüşbirliğine vardığı ifade edildi.

Çıray: Verimli bir görüşme oldu

BBC Türkçe'ye konuşan Çıray, Akşener'in önerisini kabul ettiğini belirterek, görüşmede geçmişten ziyaret bugünü konuştuklarını vurguladı. Kurultay sürecinde yaşananlarla ilgili görüşlerini daha önce Akşener'e ilettiğini anımsatan Çıray, "Verimli bir görüşme oldu. Türkiye'nin geleceği ve parti için neler yapabileceğimizi konuştuk. Arkasından da Genel Başkan, siyasi işlerden sorumlu genel başkan danışmanlığı teklif etti, ben de kabul ettim" dedi.

Dervişoğlu'ndan tepki: Bir ince satış var lakin

Bu görevlendirmeye Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi:

https://twitter.com/MDervisogluTR/status/1358470035203850243

https://twitter.com/MDervisogluTR/status/1358471989258817537

Daha sonra CNN Türk televizyonuna konuşan Dervişoğlu, Çıray'ın kurultay süreci sonrasında parti yöneticileri ve il başkanlarına hakaret ettiğini savunarak, "Parti içindeki temsil makamlarından biriyim dedi. Bu çıkışımla hem ilkesel davranışa davette bulunuyorum hem de hakarete uğramış olanların da hakkını savunuyorum. Bu ödüllendirmeye bir tepkiydi benimkisi" dedi.

Partinin kurucularından olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, parti içinde bir ayrışmaya gitmeyeceğini söyledi.

GİK'e girememişti

İyi Parti'nin 20 Eylül 2020'deki 2. Olağan Kurultayı'nda ismi "oy verilmeyecekler" listesinde yer alan Aytun Çıray ve bazı milletvekilleri GİK'e girememişti.

Oy verilmeyecekler listesinde yer alan isimler bu durumdan Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ı sorumlu tutmuştu.

Çıray ayrıca parti yönetimini, "Cumhur İttifakı'na yaklaşmaya çalışmakla" eleştirmiş ancak partiden ihraç edilip, ihraç kararı mahkeme tarafından iptal edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'la birlikte hareket etmemişti.