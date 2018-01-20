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İYİ Parti Bursa Kurucu İl Başkanı Yılmaz toplantıda kalp krizi geçirdi (2)

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR Kalp krizi geçiren İYİ Parti'nin Bursa teşkilatlanmasından sorumlu kurucu il başkanı Yüksel Yılmaz'a hastanede anjiyo yapılıp, stent takıldı

20 Ocak 2018 22:40

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR
Kalp krizi geçiren İYİ Parti\'nin Bursa teşkilatlanmasından sorumlu kurucu il başkanı Yüksel Yılmaz\'a hastanede anjiyo yapılıp, stent takıldı. Tedavisi süren Yılmaz\'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

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