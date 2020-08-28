İyi Partili Paçacı: Albayrak cari açık nasıl hesaplanır konusunda problem yaşıyor, yakında ekonomik programımızı açıklıyoruz

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, Karadeniz’de bulunan doğal gazın Türkiye’yi cari açık veren ülke konumundan cari fazla veren ülke konumuna getireceğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a, “Öyle görünüyor ki Sayın Bakan’ın cari açık nasıl hesaplanır konusunda problem yaşadığı anlaşılmaktadır” yanıtını verdi.

Paçacı ekonomi politikalarını eleştirdiği konuşmasında, Karadeniz’de 320 milyar küplük doğalgaz rezervi bulunduğu açıklamasına sevindiklerini, ancak hükümetin abartılı ve doğru olmayan değerlendirmeler yaptığını söyledi.

Albayrak’ın cari açıkla ilgili sözlerini eleştiren Paçacı, “Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Albayrak, bu doğalgazın Türkiye’nin cari işlemler açığını kapatacağını hatta cari işlemler fazlası verileceğini ifade etti. Devlet yönetiminde bulunanların vatandaşa doğru bilgi verme sorumluluğunun olması gerekir. Bulunan gaz tek başına cari işlemler açığını kapatacak boyutta değildir. Öyle görünüyor ki Sayın Bakan’ın cari açık nasıl hesaplanır konusunda problem yaşadığı anlaşılmaktadır” dedi.

Daha fazla zarar vermeden görevi bırakın

Konuşmasında Albayrak’a seslenen Paçacı, “Sayın Bakan siz yetkisiz ve sorumsuz bir kişi değilsiniz. Ülkenin Hazinesi ve Maliyesi size emanet edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanının damadı olmanız, gerçek dışı rakamlarla halkımızı aldatmaya ve ittifak ortağınız MHP’yi itham etme hakkı vermez. Size tavsiyem ülke ekonomisine daha fazla zarar vermeden bu görevi bırakmanızdır” diye konuştu.

Paçacı şunları söyledi: “Türkiye’nin yıllık cari işlemler açığı ortalama 40 milyar dolar civarında seyretmektedir. Bu yıl 7. Ay itibariyle cari açık 20 milyar doları bulmuştur. Bulunan gazın ekonomik değeri ortalama 32 milyar dolardır. Türkiye’nin doğalgaz tüketimi ise yıllık 50 milyar metreküptür. Bulunan gaz rezervi Türkiye’nin ancak 6 yıllık ihtiyacını karşılayabilecektir. Gazın tüketime hazır hale getirilmesine kadarki maliyeti de düşülürse gazın 6 yıl süresince cari açığa olumlu katkısı yıllık 4.5 milyar dolar olmaktadır. Diğer bir deyimle cari açığa katkısı 6 yıl süresince cari açığın % 10 u kadar olabilecektir. Bunun dışındaki söylemler yanlıştır ve abartılıdır.”

Yakın zamanda ekonomik program açıklayacağız

İyi Parti olarak yakın zamanda ekonomi politikaları programı açıklayacaklarını duyuran Paçacı, hükümete şu tavsiyelerde bulundu: “İyi Parti olarak, cari açığın nasıl kapatılacağının formülünü kendilerine veriyorum. Yüksek katma değerli, teknoloji yoğun ürün üretimi ve ihracatı teşvik edilmelidir. Üretimde dövize dayalı ara mal girdileri azaltılmalı, yerli üretim teşvik edilmelidir. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için yenilenebilir enerji kaynaklarına (güneş, rüzgar gibi) yönelmeli ve teşvik edilmelidir. Turizm sektörü ciddi biçimde desteklenmelidir. Ülkemize doğrudan yabancı yatırım çekmek için uygun ortam oluşturulmalıdır. Gereksiz döviz harcamaları azaltılmalıdır.”

Merkez Bankası’nın politikaları sonucu batık kredilerin oranının arttığını söyleyen Paçacı, “Bankaların batık kredileri hızla artmaktadır. Bankalar bu kredileri bilanço makyajları ile gizlemeye çalışmaktadırlar. Bugün bankalardaki sorunlu kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 25 e yaklaşmıştır. Kamunun gereksiz harcamaları ve vergi tahsilatındaki düşüş bütçe açığını adeta patlatmıştır. 2020 bütçe açığı hedefi 139 milyar lira iken yedinci ayda bütçe açığı 140 milyar liraya ulaşmıştır. Hazinenin nakit açığı ve kamu borçlanması ise sürekli artmaktadır” dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın verileri gerçeklerden uzak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında son günlerde ciddi artışlar yaşandığına işaret eden Paçacı, "Son yıllarda TÜİK'in en önemli özelliği açıkladığı verilerin gerçekleri yansıtmamasıdır. Maalesef Sağlık Bakanlığının da açıkladığı veriler, gerçeklerden uzaktır. Türk Tabipler Birliğinin açıklamaları ve illerden gelen bilgiler doğrultusunda gerek hasta sayısının gerekse hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının çok daha fazla olduğu anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Salgının kontrolden çıktığını öne süren Paçacı, "Gerekli önlemler alınmadığı takdirde hastalığın tedavisinde sadece sağlık sistemi değil mali boyut itibarıyla da bir çöküntü yaşanması kaçınılmazdır" diye konuştu.